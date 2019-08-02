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蔡阿嘎辦員旅「想去的國家員工自己寫」　紙上驚見馬爾地夫…蔡桃貴一抽爸笑超爽！

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎隨著工作室壯大，從原本只有一個正職員工到現在團隊一共有10幾人，向來都以大方出名的他2019年夏季員工旅遊的地點讓員工自己選，而且說到做到！

▲蔡阿嘎夏季員工旅遊地點讓員工自己選。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

▲蔡阿嘎夏季員工旅遊地點讓員工自己選。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

蔡阿嘎YouTuber做到現在有10幾個人組成的團隊，只要達到10支100萬點閱的影片就去員工旅遊，原本他預計一年去一次而已，沒想到員工們都才來3個月就可以去了：「我們就自己寫看你要去哪個國家！老闆完成你的心願！」

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每個人認真寫紙條就希望自己寫的被抽中，最後就由最無出國慾望的蔡桃貴抽出來，首先他們一一公布落選的項目，第一個就是蔡阿嘎自己寫的「東京秋夜原5日遊」，懊悔到整個人攤在沙發上，眼見寫日本地區的籤紛紛落選，讓他的日本遊夢越來越絕望。

▲蔡阿嘎夏季員工旅遊地點讓員工自己選。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

▲蔡阿嘎宣布第一個沒中的籤就是自己的。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

最後剩下大頭佛和1名員工的籤，蔡阿嘎欣喜宣布就是大頭佛寫的廣島，同樣也是他想去的日本所以笑超爽，結果一看另一支籤竟然是渡假勝地馬爾地夫，讓他大喊：「喔～～很貴、很貴、很貴、很貴！」對這個結果滿意的點不只因為是日本，其實還是最經濟實惠的原因：「很便宜！」

▲蔡阿嘎夏季員工旅遊地點讓員工自己選。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

▲蔡阿嘎夏季員工旅遊地點就是廣島了。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

事實上，蔡阿嘎去年年初時正職員工就只有攝影師宗翰一人，發年終獎金時也特別大方，從照片中就能感受到紅包的厚度外，他也豪爽宣布：「不豪洨（台語，不騙人）！年終獎金整整20個月！」當時就引起一陣「我也要去應徵」的熱潮。

▲蔡阿嘎曾發出整整20個月的年終獎金。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎曾發出整整20個月的年終獎金。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▼【佛心老闆蔡阿嘎】員工旅遊自己寫國家，抽到哪就去哪！（影片／取自蔡阿嘎Life YouTube，如遭刪除請見諒）

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