防彈少年團「地產王」是他！2年現賺3000萬　大哥賠錢殺出

記者吳孟庭／綜合報導

韓流風靡全球，年輕偶像們賺了錢也會拿來投資房產保值。最新節目透露防彈少年團BTS三位成員都擁有名下房產，尤其J-Hope眼光精準賺最大，2年前買的房子已經從4000萬台幣上漲到7000萬台幣，現賺3000萬，可惜大哥Jin雖也置產，則是小賠了一點。

▲防彈少年團J-Hope與柾國買了同樣公寓。（圖／翻攝自BTS臉書）

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南韓綜藝節目《TMI News》總是能挖出許多明星不為人知的小事，7月31日節目播出的內容，是發表「賺了錢買房子的偶像BEST9」，以及「賺了錢卻給別人的偶像BEST7」兩種天差地遠的排行榜。

他們提及防彈少年團中至少就有3人名下擁有房產，分別是J-Hope、年紀最小的柾國以及大哥Jin。投資最成功的恐怕就是J-Hope了，在「賺了錢買房子的偶像BEST9」中排名第9。

▲J-Hope賺了台幣約3000萬，被選為地產王偶像的第9名。（圖／翻攝自Mnet）

節目指出，「J-Hope是其中買不動產理財獲利最大的一位，2016年買入位於首爾聖水洞的高級公寓，2年之間就從14億韓幣（近4000萬）上漲到24億韓幣（約7000萬）。」主持人全炫茂聽到直嘆氣，說當初其實也有去看過這間，「但當時覺得太貴，而且我不想住在漢江旁邊因而放棄，後來聽到房價上漲消息，心情實在太痛苦，害我現在都無法經過那邊了。」

▲柾國買同樣公寓但還沒有獲利。（圖／翻攝自Mnet）

此外，現年21歲的柾國也買了跟J-Hope同樣的公寓，可惜入手時價格已經是19億韓幣，跟現在的差別不太大，反倒是Jin還小賠了3000萬韓幣（約85萬台幣）殺出，全炫茂打比方，「就是以19億買入的話用18.7億賣掉的意思吧？」螢幕上則寫著字幕「真是很貴的人生學費」。

BTS荷包賺滿滿，音樂成績表現亮眼，在昨（1）日頒發的M2 X Genie音樂獎，一共奪下全球人氣獎、表演男藝人獎、Genie Music人氣獎、最佳男團獎、M2最佳影片、最佳藝人等6項大獎，是最大贏家，不過因為他們日程繁忙，並未出席領獎。