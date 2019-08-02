00後粉絲沒錢看演唱會：恨我出生太晚！　傷心發文…林俊傑親自回覆暖爆

記者李湘文／綜合報導

JJ林俊傑自從2003年出道，如今已是國際知名的歌王，粉絲遍及各個國家、各種年齡層，人氣超高。一名歌迷近日便在網路上透露，自己是2000年以後出生，雖然喜歡林俊傑，卻因為沒有賺錢能力，無法常常去看偶像演唱會，沮喪表示「我怎麼出生這麼晚」，誰料竟得到JJ本人回覆了！

▲林俊傑舉辦演唱會，粉絲因為沒錢看而傷心。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

該名粉絲1日在微博發文，無奈表示：「作為一個00後，我現在好鬧心啊，我怎麼出生這麼晚，我要早點出生就好了，08年喜歡上他，當我上大學才看了他的演唱會。」雖然他努力省吃儉用，但無奈還在念書，每個月只能領固定的零用錢，再怎麼省，1年最多就看4場演唱會，不像已經在工作的姊姊可以常花自己賺的錢去追五月天，「頭一次那麼想要早點工作」、「就恨我出生太晚了」。

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▲粉絲沮喪發文。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

沒想到，林俊傑看到了這位粉絲的發文，暖心地親自留言安慰：「沒事，那我多唱幾年，你就可以多看演唱會了。」他這一發文，不只幸運歌迷激動大呼「哭了」，也炸出更多00後的粉絲，不少人跟著激動回應「求求你再多唱幾場等著我」、「有你這句話，我也會好好長大的」、「期待我人生中的第一場演唱會」。

▲林俊傑暖心回覆00後的粉絲。（圖／翻攝自微博／林俊傑）