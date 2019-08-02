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馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

記者許皓婷／綜合報導

「大陸第一網紅」馮提莫外型甜美、身材姣好，在網路上人氣超高，原是遊戲直播主的她，近期積極進軍演藝圈發展，更將舉辦首場個人演唱會，她近日分享私下練舞的影片，也讓她素顏的模樣隨之曝光，在網路上掀起熱議。

▲馮提莫素顏。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

▲馮提莫被封為「大陸第一網紅」。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

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馮提莫近期忙著籌備演唱會，她1日在微博發文透露：「舞蹈好像進步了一點點，人到重慶啦～有點小激動小緊張啊～還要繼續加油練習！3號舞臺上見囉～」並分享自己私下練舞的影片，只見一開頭，畫面中的她似乎是以素顏狀態入鏡，可見她皮膚狀態維持得非常好，和平常上妝模樣沒有太大差別，只是氣色稍顯無神憔悴。

▲馮提莫素顏。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

▲馮提莫素顏。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

▲馮提莫素顏。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

▲馮提莫為了演唱會練舞。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

而馮提莫疑似素顏的模樣曝光後，在網路上引起熱烈討論，網友看了紛紛大讚：「素顏都讓我羡慕了」、「皮膚真的好好」、「素顏很漂亮啊」、「提莫這素顏無敵了」。

▲馮提莫素顏。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

▲馮提莫化妝（左）和素顏（右）相差不大。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

而馮提莫近期除了發行首張專輯《莫須有》之外，8月3號還將舉辦首場個人演唱會，第一場選在她的家鄉重慶舉辦，日前公布票價最便宜的是299人民幣（約1500元台幣），從499人民幣到899人民幣都有，最貴的VIP門票則是1219人民幣（約5500元台幣）。

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