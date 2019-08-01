利菁演丫鬟遭造型師欺負！　弄丟耳環賠日薪1000元...知道成本傻眼

記者林彥君／台北報導



類戲劇演員林玉紫今（1日）上利菁主持的中天《麻辣天后傳》，利菁說她和林玉紫是同期演員訓練班的同學，不過林玉紫先進入演藝圈。利菁曾有演員夢，曾參加演員徵選進入前15名，卻因為停電加上手機不見，讓她無緣當演員。

▲林芷薇（左起）、林玉紫和盛竹如上節目分享拍戲經驗。（圖／記者林彥君攝）

利菁回憶徵選上後，在某一天的下午5點要進行複賽，因她有兼差當模特兒，心想走秀完再去複試來得及，沒想到秀場突然停電，時間延遲，就在等計程車時她順手把手機放在路邊的機車上，在車上發現手機不見又折返找，因此趕不上複賽，就在下午5點30分走進複賽教室，才知道評審一直等她到5點20分，就差10分鐘錯失機會，也連累到她的搭檔，非常歉疚。

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▲利菁透露演過丫鬟。（圖／記者林彥君攝）

利菁在20年前特約演員演丫鬟，還被造型師欺負，「那時候不流行戴有顏色的隱形眼鏡，我戴了綠色的，製作人說我是外國丫鬟，我聽完笑笑而已，之後被欺負，戲中戴一副耳環，演完後還給造型師阿姨，第二天問阿姨需不需要戴耳環，她回我『在哪裡？沒有』，於是我把整天拍戲的1000元給阿姨，後來才知道耳環成本只有2毛。」

林玉紫也提到，在演八點檔時也不懂規矩，看到化妝間有座位就坐下，結果被化妝師趕到旁邊，結果要開始演了還被劇組罵：「搞什麼全部人等妳！」但是她不敢說是因為化妝師，只好默默忍下來。

▲利菁曾有演員夢。（圖／翻攝自Facebook／利菁）