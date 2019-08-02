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郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

記者阮巧雯／綜合報導

36歲大陸鋼琴家郎朗，近期與相差12歲德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice）結婚，娶到才貌雙全美嬌妻羨煞不少人。他31日與老婆在機場被拍到，照片一曝光，不少網友注意到，郎朗居然讓美女老婆一人拿行李，自己卻輕鬆走在一旁，不上前幫忙。

▲▼郎朗親自回應沒友幫忙提行李。（圖／翻攝自微博／郎朗）

▲郎朗2019年6月2日與老婆吉娜愛麗絲結婚。（圖／翻攝自微博／郎朗）

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照片中，郎朗老婆身穿粉色長袖上衣，頭戴棒球帽相當低調，而衣服貼身剪裁，讓傲人雙峰一覽無遺，好吸睛。但網友也注意到，吉娜一人提了好多東西，一個後背包，手上拉著的行李箱上還有一個黑色包包，纖瘦的她總共拿了三個行李。

▲▼郎朗老婆吉娜愛麗絲提行李。（圖／CFP）

▲▼郎朗老婆吉娜愛麗絲一人提了好多行李，郎朗和母親則輕鬆走在一旁。（圖／CFP）

▲▼郎朗老婆吉娜愛麗絲提行李。（圖／CFP）

在一旁的助理身上也是大包小包，但郎朗和母親兩人則是雙手空空，一身輕鬆地走在吉娜身旁，讓不少人歪樓說道：「郎朗應該幫老婆分擔行李吧」、「過分了阿，老婆背著書包還推著行李」、「郎朗和他媽怎麼什麼都沒拿」。但也有網友力挺反駁：「他老婆都沒說什麼，網友也管太寬了」、「郎朗那雙手保了兩個億保險，不是在表演期間受傷保險公司不理賠，他的手只能彈琴」。

郎朗看到照片登上微博熱搜，也手腳很快地馬上PO文：「我以後得多幫我老婆提些行李。」原以為能平息眾怒，殊不知網友卻回應：「什麼叫幫，裡面沒你的行李嗎」、「你不是少幫，你是沒幫好吧」。也有人幫郎朗說話，表示：「網友們不要再多管閒事了。」

▲▼郎朗發文回應沒幫老婆提行李。（圖／翻攝自微博／郎朗）

▲郎朗馬上發文表達歉意，但部分網友不賞臉。（圖／翻攝自微博／郎朗）

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郎朗, 吉娜愛麗絲, Gina Alice

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