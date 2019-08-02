ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

特／「夢想需要一股傻勁！很直覺、很確認！」－陳婉若

娛樂記者的工作日常 關韶文

《ETtoday星光雲》娛樂中心唱片線記者，不希望這個世界只剩下八卦、..

▲▼2019Eelin Star 璀璨之星 報名起跑記者會-鄭雅勻,蔡淑臻,陳婉若,林嘉綺,李制益,申力安。（圖／記者黃克翔攝）

▲2019Eelin Star 璀璨之星進入第八年。（圖／記者黃克翔攝）

文／關韶文

「夢想是很直覺、很確認的，那才是夢想！如果考量太多，那就不是你的夢想。」—伊林娛樂總經理陳婉若。

近年網路世代的崛起，每一個人都有發聲的機會，透過直播平台、YouTube頻道都有被看見的機會。相較之下，傳統媒體影響力備受影響，但是伊林娛樂仍堅持連續第八年舉辦「璀璨之星」，找到未來有淺力的新星。

請繼續往下閱讀...

許多品牌選秀比賽舉辦幾年就腰斬，但是陳婉若沒有放棄，「我常常在行業中教學相長，我們期待找到好的人，也想讓他們找到好的平台，就像是去年比賽結束後，就會開始有人問，明年什麼時候開始，不想讓人覺得失望。」

▲▼伊林 陳婉若專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳婉若認為，夢想需要一股傻勁。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼伊林 陳婉若專訪。（圖／記者黃克翔攝）

陳婉若用自己的例子說明，從過去模特兒時期開始，一路當上秀導，最後退居幕後擔任模特兒公司總經理，「我覺得夢想就是一股傻勁，小時候喜歡做模特兒，高中畢業典禮後我就寄出履歷，我連畢業典禮都沒有參加，因為我覺得，夢想永遠排名在所有事情最前面！」

現在從幕前走到幕後，陳婉若轉換自己的工作階段，「年輕時候很衝，但是我現在很資深，我也不是年輕人了，我當然會有不一樣的想法，試著再往後退一點點。」

▲▼伊林 陳婉若專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳婉若期待挖掘更多新星。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼伊林 陳婉若專訪。（圖／記者黃克翔攝）

從模特兒到綜藝、從綜藝到演員、從演員到唱片，在演藝圈這塊大餅上，伊林娛樂投資不手軟，像是劉以豪演出《比悲傷更悲傷的故事》、李懿坐穩綜藝主持、把noovy送到日本索尼培訓，「天時地利人和很重要，伊林從模特兒公司轉為伊林娛樂，經紀是我們重要的一塊，一年有600-700場服裝秀，加上自己做節目、短影音、出版品。」

不過陳婉若也形容，「經紀人是一個很容易內傷的工作。」不僅需要拿捏自己和藝人的關係，又不能把所有實情都如實轉達，「其實這工作很多面向，做經紀人態度要很正面，個性要成熟、充滿愛。」

談到公司搖錢樹劉以豪出走，陳婉若態度則相當正面，「其實我們談過很多次，但其實他在公司我們配合很好，而他的回饋也是100分，如果到了一個階段，他需要更大的市場去支撐，我只能說美好的仗我們一起打過，心情我們可以調整，我們非常祝福的！」和藝人好聚好散，這也是陳婉若的成功之道。

▲▼伊林尾牙-溫昇豪,陳婉若,劉以豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳婉若對於劉以豪的離開，抱持祝福態度。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

巧的是，訪問前陳婉若剛從誠品看完了一本書《什麼工作不委屈，什麼工作不疲憊》，工作當然沒有永遠開心，但是陳婉若用自己的人生態度轉念，重新找到動力，談起公司正在籌備的其他作品，她也揚起笑容，「像我們把noovy樂團受到日本培訓，從15歲璀璨選出來到現在，連續做了3年的live house演出，下半年也將回到台灣發行新專輯。」

▲鮮肉男團noovy在日本開唱。（圖／伊林娛樂提供）

▲▼noovy曾在日本征戰大小舞台。（圖／資料照／伊林提供）

▲鮮肉男團noovy在日本開唱。（圖／伊林娛樂提供）

陳婉若投資老將、培育新星不遺餘力，親自擔任「璀璨之星」選秀初試、複試評審，她也用自己的經驗鼓勵年輕人，「尋找自己真正的喜歡！因為現在很多年輕人沒辦法尋找自己真正的喜歡，找到就全力以赴，什麼都不用想！」

開口就是金句，陳婉若交出所有人生經驗，分享給願意學習的孩子，她就像是個大家長般，孕育著更耀眼的新星誕生。

●作者關韶文，《ETtoday星光雲》娛樂中心唱片線記者，不希望這個世界只剩下八卦、緋聞，不管上班到多晚都想寫自己想寫的，或許點閱不高，或許看的人不多，但是我不會放棄，如果你喜歡這篇文章，也歡迎到「關韶文粉絲專頁」和我聯繫。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net
 

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

推薦閱讀

DJ Ray Ray、吳卓源首度合作！　收錄在「電子音合輯」

DJ Ray Ray、吳卓源首度合作！　收錄在「電子音合輯」

艾怡良唱到哽咽！　「鐵玫瑰，屬於自己的天地綻放」

艾怡良唱到哽咽！　「鐵玫瑰，屬於自己的天地綻放」

羅志祥遭孫德榮指控「假和解」　出面回應：我真的很難過！

羅志祥遭孫德榮指控「假和解」　出面回應：我真的很難過！

第二張國語專輯「等10年」　李幸倪：很興奮、很緊張！

第二張國語專輯「等10年」　李幸倪：很興奮、很緊張！

羅志祥、愷樂登上「八千萬豪華遊艇」　第二秒立刻暈船！

羅志祥、愷樂登上「八千萬豪華遊艇」　第二秒立刻暈船！

周杰倫：你的真假音轉換是賣點！　「她」謹記原則發片

周杰倫：你的真假音轉換是賣點！　「她」謹記原則發片

周揚青私下請教「服飾問題」　羅志祥笑說：我是專業！

周揚青私下請教「服飾問題」　羅志祥笑說：我是專業！

華語搖滾之王！　伍佰超越自己「曾經付出就是擁有」

華語搖滾之王！　伍佰超越自己「曾經付出就是擁有」

羅志祥出走潮牌：打擊很大　砸500萬再戰東區出走潮！

羅志祥出走潮牌：打擊很大　砸500萬再戰東區出走潮！

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳婉若, 伊林娛樂

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨／沈玉琳發大財！再開2節目「年收6000萬元」曝握6主持關鍵
  2. 特／「夢想需要一股傻勁！很直覺、很確認！」－陳婉若
  3. 蔡阿嘎辦員旅「想去的國家員工自己寫」　紙上驚見馬爾地夫…蔡桃貴一抽爸笑超爽！
  4. 捕獲野生巨石強森！　「196公分＋精壯大肌肉」保鑣秒變路人…網笑：請來開車門的
  5. 防彈少年團「地產王」是他！2年現賺3000萬　大哥賠錢殺出
  6. 00後粉絲沒錢看演唱會：恨我出生太晚！　傷心發文…林俊傑親自回覆暖爆
  7. 郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙
  8. 馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了
  9. 伊拉克迷信「寶寶太可愛」會招厄運！　女醫不信邪拒戴平安符…2個月後女兒住院
  10. 超燃！楊洋《全職高手》使獨門神技「龍抬頭」　網瘋狂：大神回歸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366