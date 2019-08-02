特／「夢想需要一股傻勁！很直覺、很確認！」－陳婉若

▲2019Eelin Star 璀璨之星進入第八年。（圖／記者黃克翔攝）

文／關韶文

「夢想是很直覺、很確認的，那才是夢想！如果考量太多，那就不是你的夢想。」—伊林娛樂總經理陳婉若。

近年網路世代的崛起，每一個人都有發聲的機會，透過直播平台、YouTube頻道都有被看見的機會。相較之下，傳統媒體影響力備受影響，但是伊林娛樂仍堅持連續第八年舉辦「璀璨之星」，找到未來有淺力的新星。

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許多品牌選秀比賽舉辦幾年就腰斬，但是陳婉若沒有放棄，「我常常在行業中教學相長，我們期待找到好的人，也想讓他們找到好的平台，就像是去年比賽結束後，就會開始有人問，明年什麼時候開始，不想讓人覺得失望。」

▲▼陳婉若認為，夢想需要一股傻勁。（圖／記者黃克翔攝）

陳婉若用自己的例子說明，從過去模特兒時期開始，一路當上秀導，最後退居幕後擔任模特兒公司總經理，「我覺得夢想就是一股傻勁，小時候喜歡做模特兒，高中畢業典禮後我就寄出履歷，我連畢業典禮都沒有參加，因為我覺得，夢想永遠排名在所有事情最前面！」

現在從幕前走到幕後，陳婉若轉換自己的工作階段，「年輕時候很衝，但是我現在很資深，我也不是年輕人了，我當然會有不一樣的想法，試著再往後退一點點。」

▲▼陳婉若期待挖掘更多新星。（圖／記者黃克翔攝）

從模特兒到綜藝、從綜藝到演員、從演員到唱片，在演藝圈這塊大餅上，伊林娛樂投資不手軟，像是劉以豪演出《比悲傷更悲傷的故事》、李懿坐穩綜藝主持、把noovy送到日本索尼培訓，「天時地利人和很重要，伊林從模特兒公司轉為伊林娛樂，經紀是我們重要的一塊，一年有600-700場服裝秀，加上自己做節目、短影音、出版品。」

不過陳婉若也形容，「經紀人是一個很容易內傷的工作。」不僅需要拿捏自己和藝人的關係，又不能把所有實情都如實轉達，「其實這工作很多面向，做經紀人態度要很正面，個性要成熟、充滿愛。」

談到公司搖錢樹劉以豪出走，陳婉若態度則相當正面，「其實我們談過很多次，但其實他在公司我們配合很好，而他的回饋也是100分，如果到了一個階段，他需要更大的市場去支撐，我只能說美好的仗我們一起打過，心情我們可以調整，我們非常祝福的！」和藝人好聚好散，這也是陳婉若的成功之道。

▲陳婉若對於劉以豪的離開，抱持祝福態度。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

巧的是，訪問前陳婉若剛從誠品看完了一本書《什麼工作不委屈，什麼工作不疲憊》，工作當然沒有永遠開心，但是陳婉若用自己的人生態度轉念，重新找到動力，談起公司正在籌備的其他作品，她也揚起笑容，「像我們把noovy樂團受到日本培訓，從15歲璀璨選出來到現在，連續做了3年的live house演出，下半年也將回到台灣發行新專輯。」

▲▼noovy曾在日本征戰大小舞台。（圖／資料照／伊林提供）

陳婉若投資老將、培育新星不遺餘力，親自擔任「璀璨之星」選秀初試、複試評審，她也用自己的經驗鼓勵年輕人，「尋找自己真正的喜歡！因為現在很多年輕人沒辦法尋找自己真正的喜歡，找到就全力以赴，什麼都不用想！」

開口就是金句，陳婉若交出所有人生經驗，分享給願意學習的孩子，她就像是個大家長般，孕育著更耀眼的新星誕生。