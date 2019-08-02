ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

超燃！楊洋《全職高手》使獨門神技「龍抬頭」　網瘋狂：大神回歸

記者林奕如／綜合報導

楊洋在《全職高手》飾演被迫退役的電競大神葉修，在一家網吧當小網管，只不過線上電競全能，生活技能卻是零分，換燈泡、換水都出糗。最新劇情，他終於回歸賽場，使出專屬技能「龍抬頭」，熱血的電競場面，讓不少網友直呼：「超燃。」

▲楊洋演出WeTV《全職高手》從電競大神到網吧當網管。（圖／WeTV提供）

▲▼楊洋《全職高手》從電競大神到網吧當網管。（圖／WeTV提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼楊洋《全職高手》。（圖／翻攝自《電視劇全職高手》微博、WeTV）

該劇改編自蝴蝶蘭的人氣網路小說，「真人化」神還原，讓書迷相當期待。楊洋也是睽違許久，出演時裝電視劇，電競大神一角由他來詮釋，十足有說服力。他劇中角色遭到俱樂部的驅逐、被迫退役後，在榮耀（劇中遊戲名稱）新開的第十區以全新帳號「君莫笑」東山再起，和一把未完成的自製武器「千機傘」，開始了重返巔峰之路。

▲楊洋飾演葉修大神使出龍抬頭。（圖／全職高手微博）

▲▼楊洋從電競大神被迫退役。（圖／翻攝騰訊視頻、WeTV提供）

▲▼楊洋《全職高手》。（圖／翻攝自《電視劇全職高手》微博、WeTV）

楊洋劇中自組興欣戰隊，培養大徒弟寒煙柔，最新一集，在寒煙柔和嘉世戰隊新任隊長孫翔（梁譯木 飾）對打PK時，出手相救，使出只有葉修大神獨門神技「龍抬頭」，讓全場情緒沸騰，逼真的CG動畫，以及楊洋帥氣的畫面，讓追劇粉絲也跟著熱血。昔日戰友更是歡迎葉修回歸，「歡迎回到神之領域，願有你的榮耀，永不散場。」讓楊洋眼眶泛淚。

▲楊洋飾演葉修大神使出龍抬頭。（圖／全職高手微博）

▲楊洋飾演葉修大神使出龍抬頭。（圖／全職高手微博）

▲楊洋劇中再現「龍抬頭」神技。（圖／全職高手微博）

李光洙沒有最醜只有更醜！　室內跳傘秒變「魚鰓臉」名場面再+1

推薦閱讀

雷／韓商言寵妻：一輩子這麼長，我都給妳！《親愛的》大結局粉看哭了

雷／韓商言寵妻：一輩子這麼長，我都給妳！《親愛的》大結局粉看哭了

爆逼婚分手！甜美主播趙岱新傻眼　周興哲走心：妳不是把我甩了

爆逼婚分手！甜美主播趙岱新傻眼　周興哲走心：妳不是把我甩了

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

專訪／家慘被查封…一開衣櫃佈滿蛆！《大時代》張家瑋12歲住醫院「照顧截肢媽」

專訪／家慘被查封…一開衣櫃佈滿蛆！《大時代》張家瑋12歲住醫院「照顧截肢媽」

恐怖情人是我姊！陳妤《不能是朋友》勸世金句連發：妳這樣是變態

恐怖情人是我姊！陳妤《不能是朋友》勸世金句連發：妳這樣是變態

爆逼婚分手！甜美主播趙岱新傻眼　周興哲走心：妳不是把我甩了

爆逼婚分手！甜美主播趙岱新傻眼　周興哲走心：妳不是把我甩了

陳謙文《天之蕉子》醉酒霸王硬上弓　楊小黎嚇掙扎全身傷

陳謙文《天之蕉子》醉酒霸王硬上弓　楊小黎嚇掙扎全身傷

女星出嫁「三聲響磕頭」拜別！　淚崩謝養育之恩惹哭全場

女星出嫁「三聲響磕頭」拜別！　淚崩謝養育之恩惹哭全場

雷／佟年向韓商言求婚！《親愛的》激吻灑糖：妳成我世界的中心

雷／佟年向韓商言求婚！《親愛的》激吻灑糖：妳成我世界的中心

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

夫妻結婚7年無法行房！　老婆一碰「那裡」就彈開…醫找出關鍵問題傻眼了

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊洋, 全職高手, 江疏影, 興欣戰隊, 蝴蝶蘭, 電競大神

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙
  2. 馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了
  3. 伊拉克迷信「寶寶太可愛」會招厄運！　女醫不信邪拒戴平安符…2個月後女兒住院
  4. 超燃！楊洋《全職高手》使獨門神技「龍抬頭」　網瘋狂：大神回歸
  5. 利菁演丫鬟遭造型師欺負！　弄丟耳環賠日薪1000元...知道成本傻眼
  6. 泫雅平口太低胸快滑落！　「3分之2超兇半球」全被看光
  7. 夫妻結婚7年無法行房！　老婆一碰「那裡」就彈開…醫找出關鍵問題傻眼了
  8. 夾到「香吉士mix喬巴」娃娃！邵庭脫口18禁「老公你看XXX」　網笑瘋：母湯喔
  9. 全球超人氣蜜蜂飛進台灣！《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》狂送周邊
  10. 盛竹如「消失主播台」爆被封殺內幕！　轉戰類戲劇配音...市議員加入打對台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366