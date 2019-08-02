超燃！楊洋《全職高手》使獨門神技「龍抬頭」　網瘋狂：大神回歸

記者林奕如／綜合報導

楊洋在《全職高手》飾演被迫退役的電競大神葉修，在一家網吧當小網管，只不過線上電競全能，生活技能卻是零分，換燈泡、換水都出糗。最新劇情，他終於回歸賽場，使出專屬技能「龍抬頭」，熱血的電競場面，讓不少網友直呼：「超燃。」

▲▼楊洋《全職高手》從電競大神到網吧當網管。（圖／WeTV提供）

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該劇改編自蝴蝶蘭的人氣網路小說，「真人化」神還原，讓書迷相當期待。楊洋也是睽違許久，出演時裝電視劇，電競大神一角由他來詮釋，十足有說服力。他劇中角色遭到俱樂部的驅逐、被迫退役後，在榮耀（劇中遊戲名稱）新開的第十區以全新帳號「君莫笑」東山再起，和一把未完成的自製武器「千機傘」，開始了重返巔峰之路。

▲▼楊洋從電競大神被迫退役。（圖／翻攝騰訊視頻、WeTV提供）

楊洋劇中自組興欣戰隊，培養大徒弟寒煙柔，最新一集，在寒煙柔和嘉世戰隊新任隊長孫翔（梁譯木 飾）對打PK時，出手相救，使出只有葉修大神獨門神技「龍抬頭」，讓全場情緒沸騰，逼真的CG動畫，以及楊洋帥氣的畫面，讓追劇粉絲也跟著熱血。昔日戰友更是歡迎葉修回歸，「歡迎回到神之領域，願有你的榮耀，永不散場。」讓楊洋眼眶泛淚。

▲楊洋劇中再現「龍抬頭」神技。（圖／全職高手微博）