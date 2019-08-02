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獨／沈玉琳發大財！再開2節目「年收6000萬元」曝握6主持關鍵

記者蕭雅玲／台北報導

沈玉琳近幾年跨足網路主持節目，屢屢在Youtube創下百萬高點閱，被網友封為「全台最紅主持人」，不少製作單位因此找上門請他主持，現在除了手上的4個節目主持工作外，也將陸續在9月、11月再開2個網路節目，握有6個節目主持棒的他，若以一集20萬元主持酬勞來算，粗估沈玉琳光是網路節目主持收入，每個月至少就有500萬元進帳，年收入更是高達6000萬元。

▲▼沈玉琳。（圖／中天提供）

▲沈玉琳幽默的主持風格，深受網友喜愛。（圖／中天提供）

算算沈玉琳現在手上握有《玉琳哥來代班》、《琳惟不亂看選戰》、《謝謝琳來了》、《琳距離》等4個網路節目的主持棒，新節目《紅包一路發》、《有琳真好》也將在9月、11月陸續上架，對於手上同時主持6個網路節目，壓力雖大但他慶幸所主持的網路節目都是週播，「一天錄兩集，一個節目一個月只要進棚錄製兩天，還好節目不是天天播，如果6個節目都天天播，我就算有三頭六臂也沒有辦法做！」

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▲▼沈玉琳。（圖／噪咖提供）

▲沈玉琳將陸續再開2網路節目主持工作。（圖／噪咖提供）

自認「主持網路節目最大好處就是『說開就開』，不像有線電視做節目籌劃期短則要三個月，長則超過半年以上」，算算手上6個網路節目工作量，加起也才只有一個帶狀綜藝節目的工作量，對他來說體力上還是可以應付的過來。

▲▼沈玉琳被惡整「真的生氣了」！（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

▲沈玉琳再開2個網路節目，年收入粗估高達6000萬。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

而粗估沈玉琳同時主持6個網路節目，年收入竟高達6000萬，讓他因此被網友封為「全台最紅的主持人」，對此他幽默表示：「很多人努力一輩子都未必會紅，只是在這行要紅不紅，自己也無法預測，但若能走紅或許跟八字有關吧！」
 

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