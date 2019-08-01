潘瑋柏《新說唱》槓上熱狗　認了真走心...「該硬還是要硬」

記者蔡琛儀／台北報導

潘瑋柏近日和熱狗、張震嶽、鄧紫棋在《中國新說唱》擔任導師，不過近日播出的一集中，潘瑋柏和熱狗氣氛相當緊繃，熱狗還拿起麥克風，要求中斷比賽：「停一下！不好意思，剛剛那樣子是可以的嗎，我不知道。」

▲▼潘瑋柏今帥氣出席活動。（圖／記者張一中攝）

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一旁的潘瑋柏則馬上回應：「那段其實是特別設計好的，如果有什麼問題的話，狗哥我扛！好不好。」戰況衝突看似一觸即發。對此，潘瑋柏今天出席活動表示，當時真的有些動情、走心，「這個節目很真很real，節目不是為了自己，是為了選手，所以該硬就還是要硬。」

不過他笑說私下和熱狗還是好朋友，「吵完就忘了！」今年《新說唱》他和鄧紫棋拆開變兩個戰隊，被問到鄧紫棋似乎還是很依賴他，表示：「一開始不習慣很正常，但越來越多環節越進去，就跟男女朋友分手一樣，久了就忘了。」

▲潘瑋柏和熱狗在《新說唱》互嗆。（圖／愛奇藝）

他堅持不劇透《新說唱》內容，說每個人傳訊問他，他都已讀不回，透露之前艾福傑尼直接跟他爆雷《復仇者聯盟4》的結局，氣到3個月不跟對方說話。

潘瑋柏今天在汽車活動上，一連演唱《Coming home》、《硬鬧》、《王者之聲》、《Moonlight》四首歌曲，今晚還有ØZI登台，獻唱《Diamond》、《B.O.》。

▲ØZI出席汽車活動。（圖／記者張一中攝）