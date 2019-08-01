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三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

記者吳孟庭／綜合報導

日本七大女神級AV女優今（1）日為「TRE台北國際成人展」齊聚新北市，換上白色比基尼，三上悠亞更大方露出F奶下乳，連Nu Bra都一起大放送，讓現場觀眾大飽眼福！適逢七夕情人節即將到來，天使萌回憶曾在情人節忘了帶手機，做好的午餐卻因為大失聯變晚餐，高橋聖子則曾經被人用LINE貼圖告白，當場傻眼！

▲▼「台北國際成人展」展前媒體記者會,三上悠亜,相澤南,天使萌,高橋聖子,Julia,白石茉莉奈。（圖／記者季相儒攝）

▲6大女優出席「台北國際成人展」記者會。（圖／記者季相儒攝）

回憶情人節告白經驗，Julia表示從來沒有自己告白過，都是她製造出讓對方告白的氣氛，讓男方對她示愛。天使萌則記得中學三年級畢業後在教室聊天，一位關係很好的男學生突然對她告白，害羞說：「當下覺得好像漫畫！」

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高橋聖子曾經收到傻眼告白，「對方用LINE傳了『喜歡』的貼圖，讓我嚇一跳，想說竟然有人用這種告白方式？」三上悠亞也認為現在手機很方便，很多人都用手機告白，但覺得直接當面告白會比較開心，她也想起小學時候因為沒有手機，把情人節禮物送到心儀的男生家裡才發現對方出去玩了，最後只好尷尬交給他媽媽。

▲▼「台北國際成人展」展前媒體記者會,高橋聖子。（圖／記者季相儒攝）

▲高橋聖子曾收過LINE貼圖告白超傻眼。（圖／記者季相儒攝）

▲▼「台北國際成人展」展前媒體記者會,相澤南。（圖／記者季相儒攝）

▲相澤南只希望男友能多陪伴他。（圖／記者季相儒攝）

高橋聖子也說自己小學曾為喜歡的男生親手做巧克力，但因為太害羞沒有辦法送出去，最後只好自己吃掉，讓全場都笑出來。天使萌則想起自己第一次過情人節忘記帶手機，在沒辦法聯絡的情況下，明明做好的是午餐，卻到晚餐人家才收到。

被問到男友做什麼行動會讓自己最心動？高橋聖子說只要四目相交就會心臟撲通撲通，天使萌則說在牽手的時候如果猛力握緊，就會心跳加速。Julia則喜歡被男生摸頭，白石茉莉奈喜歡聞起來香香的男生，相澤南的條件最簡單，「只要能抽空陪伴我」。

▲▼「台北國際成人展」展前媒體記者會,三上悠亜。（圖／記者季相儒攝）

▲▼三上悠亞一舉手，Nu Bra也跟著蹦出來，Julia上圍也包不住。（圖／記者季相儒攝）

▲▼「台北國際成人展」展前媒體記者會,Julia。（圖／記者季相儒攝）

今年的「TRE台北國際成人展」即將在8月2日至4日於新北工商展覽中心舉辦。開幕前一天找來明日花綺羅、三上悠亞、相澤南、天使萌、高橋聖子、Julia、白石茉莉奈共7位金卡女優，加上17位銀卡女優和13位參展廠商女優，共計37位AV女神將會出席，被譽為「地表最強」陣容！

▲▼「台北國際成人展」展前媒體記者會,天使萌。（圖／記者季相儒攝）

▲▼天使萌與白石茉莉奈。（圖／記者季相儒攝）

▲▼「台北國際成人展」展前媒體記者會,白石茉莉奈。（圖／記者季相儒攝）

三上悠亞和粉絲打招呼，表示「去年沒辦法來很可惜，今年終於可以來很開心！」相澤南則用中文大喊：「我愛台灣！」高橋聖子表示連續兩年參加TRE，場面非常熱鬧，希望今年能夠更HIGH。白石茉莉奈則用台語問候，「吃飽沒、很開心！」

▲▼「台北國際成人展」展前媒體記者會,明日花綺羅。（圖／記者季相儒攝）

▲明日花綺羅擔任代言人。（圖／記者季相儒攝）

除了明日花，6位女優現場調製珍珠奶茶，隨後換上白色比基尼，在展場中間的櫻花樹下進行人體迴轉壽司，現場奶香四溢。三上悠亞F奶下圍包不住，露出下乳連NU Bra也曝光！Julia的J cup、白石茉莉奈G奶更是滿出來，漫出胸罩讓在場媒體大哥都大飽眼福。

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明日花綺羅, 三上悠亞, 相澤南, 天使萌, 高橋聖子, Julia, 白石茉莉奈, AV女優, 日韓風

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