換床伴比換衣還快！同志服裝設計師約砲日常全紀「露」

▲《霓裳肌情》創造同志天堂。（圖／GagaOOLala提供）

記者林映妤／台北報導

巴西男同志電影《霓裳肌情》（Body Electric）是繼廣受好評《愛情的模樣》後又一巴西同志力作，呈現一個沒有恐同的「同志烏托邦」。片中帥氣成衣設計師每晚約砲不同對象，就連公司新進同事也不放過，甚至某次男男床戰時遭同事開門也都雙雙一笑而過極為自然，展現一個彷彿沒有歧視偏見的同志天堂。

《霓裳肌情》敘述年輕男同志伊拉斯在成衣工廠擔任設計師，享受於和不同男人的擁抱與愛撫、枕邊細語彼此遇過的人、上過床的對象和懷抱的夢想。他對工廠新來的高壯黑人直男員工產生好感卻開不了口，又和比他年長許多的老爹前男友藕斷絲連，藉由一次又一次的肉體接觸來排解慾望與苦悶，希望終能在某個人身上找到感情依歸。

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片中裸露性愛場面直接坦蕩毫不遮掩，4P情節更是激情火辣。飾演伊拉斯的凱爾納馬賽多（Kelner Macêdo）雖初次演出電影卻毫不生澀，完全吻合角色需要的外表和肢體魅力。

▲▼《霓裳肌情》男男床戰激情火辣。（圖／GagaOOLala提供）





電影是巴西新銳編導馬賽羅凱坦諾（Marcelo Caetano）的首部劇情長片，現年37歲的他橫跨劇情紀錄片領域，擔任過好評電影《別叫我兒子》（Don’t Call Me Son）的助理導演，以及甫於今年坎城影展獲得評審團獎的《怪奇小鎮巴庫勞》（暫譯，Bacurau）選角指導，才華洋溢身兼電影配樂。



馬賽羅凱坦諾透露，《霓裳肌情》是獻給自己的一部「閨房電影」，他想透過主角和其他角色的每一次床上體驗來不斷展開內心的私密宇宙，並藉由主角與有色人種、移民、和勞工階級的連結與親密行為來拋開歧見。

「巴西確實是一個寬容和進步的國家，但恐同與仇恨的社會新聞也比比皆是。」因此《霓裳肌情》是一個完全相反的寧靜同性戀天堂，沒有論斷、沒有歧見，幾乎每個角色都是愛好和平善良的靈魂，即便在主角的工作環境中，同事亦都強烈接受包容主角的性生活和生活方式，「這樣的環境是我的理想，雖然對於公開的男同志而言，這種情況很少成為現實。」



《霓裳肌情》8月2日在GagaOOLala影音平台上架。