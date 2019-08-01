TWICE等她！Sana團魂爆發：Mina我們拿獎了⋯　粉絲淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE於1日出席MGMA第一屆頒獎典禮，成員Mina雖因為健康問題暫時停止活動，但其餘8位團員心心念念著她，她們1日拿下「最佳女子團體」，隊長志效感性致謝：「多虧了一直支持著我們的粉絲獲得力量。」不忘提到生病成員Mina，Sana舉起麥克風大喊「Mina我們拿獎了」，場面催淚。

▲ TWICE拿獎少了她，Sana舉麥大喊：「Mina我們拿獎了！」（圖／翻攝自Youtube）



TWICE於1日出席MGMA第一屆頒獎典禮拿下「最佳女子團體」，隊長志效感性致謝：「多虧了一直支持著我們的粉絲獲得力量。今天雖然是8個人，但是等到Mina回來時，會以更帥氣的TWICE出現！請等等我們。」接著，Sana接過麥克風大喊「Mina我們拿獎了」，台下爆出熱烈尖叫聲。

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▲▼TWICE把感言留給Mina，場面催淚。（圖／翻攝自Youtube）



Mina日前宣佈患上舞台恐慌症，全面中止活動。這段時間，她在家人的陪伴下，於日本休養，直到1日下午正式返韓，面對大批媒體的關注，她忍不住掉下眼淚，媽媽則是緊緊握著她的手，畫面令人看了不捨。對此，JYP回應「沒有復出跑活動的打算，會繼續養病。」