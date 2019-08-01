2男星聯手性侵邵雨薇！埋下陰影「躺在那才知有多無助」

記者林映妤／台北報導

盧豐淵執導，莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏、吳翔震主演國片《緝魔》1日舉行記者會，片中有迷姦情節，傅孟柏、吳翔震一人壓制、一人強暴邵雨薇，真實感受讓她拍到殺青都有陰影，完全不想和2人對話！

邵雨薇坦言強暴戲的感受無法用言語形容，「躺在那邊才知道有多無助！」當下的空氣味道與細節，甚至是對方的呼吸至今還歷歷在目。吳翔震也語帶抱歉，透露拍攝當下雙方下半身僅穿內褲上陣，雖然中間有墊毛巾，但動作過大衣物也難維持原樣。

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▲▼《緝魔》主演莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏、吳翔震。（圖／華映提供）

大家為了電影犧牲不少，莊凱勛有一場泡湯幾近全裸的演出，傅孟柏也有一場全裸作畫的戲，如何在裸體畫畫之下要表現出慾望的宣洩？他笑說：「裸體表現慾望宣洩而且也不能太猥褻，最好還要帶有美感。」

形象清新的邵雨薇為了演出外表冷漠的女法醫，無論在情感或情慾的戲份都下足功夫，為了演出逼真，她也回想起自己唸書時候的一段感情，曾催眠自己要當一個冷酷不受傷的人，讓自己更好入戲。

最後主辦單位準備超逼真腦袋蛋糕讓導演、監製和眾演員一起往血淋淋的蛋糕切下，蛋糕不止外型逼真，連蛋糕內部都呈現深紅色，讓現場3位男星都驚呼連連。《緝魔》8月16日上映。

▲《緝魔》導演盧豐淵（左起），傅孟柏、邵雨薇、莊凱勛、吳翔震、監製羅佩儀。（圖／華映提供）