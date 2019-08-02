伊拉克迷信「寶寶太可愛」會招厄運！　女醫不信邪拒戴平安符…2個月後女兒住院

記者阮巧雯／綜合報導

今天正是農曆7月鬼門開，台灣人在鬼月有不少迷信和禁忌，但對來自西方國家的外國人，常常被這些習俗搞得一頭霧水。黑人就在節目上與來自《2分之一強》的外國型男們討論，哪些台灣習俗是他們最搞不懂，也聽聽他國迷信與禁忌。

▲杜力剛到台灣沒見過金紙桶，把它誤當垃圾桶。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

節目一開始，杜力就表示16年前剛到台灣，不懂金紙桶用意，曾往裡面丟過吸管套，立刻被朋友制止，被告知這是對祖先或亡者不敬，他當下一頭霧水，覺得金紙桶的樣子看起來就跟垃圾桶沒差別，為什麼不能丟垃圾。

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▲少俠和佩修不了解台灣送禮禁忌，送錯禮物被各自女友臭罵。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

少俠和佩修也都曾因不懂送禮禁忌，出洋相，送過女友鐘和電風扇被罵到臭頭。他們更表示，不理解許多地方因「諧音」都沒有4樓，覺得只是把4樓換成5樓，說到底，4樓其實一直都是存在的，笑翻現場所有人。

▲杜力表示就算把4樓改成5樓，4樓仍然一直存在，幽默發言笑翻現場所有人。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）



最後，來自伊拉克的佩修也分享自己國家的迷信，表示伊拉克人很怕「被人羨慕」，認為會遭嫉妒然後帶來厄運，因此都會在身上佩戴「惡魔之眼」擋煞。像是伊拉克女人如果生下的小孩很可愛、漂亮，都會等快6個月才帶出去見人，身上也一定會戴著惡魔之眼。他也分享，自己姊姊的女兒很可愛，但她是醫生只相信科學，堅決不幫女兒戴上這個平安符，不到一兩個月，小寶寶就生病住院了。

▲▼佩修說伊拉克人相信「被人羨慕」會遭嫉妒然後帶來厄運。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲《叫我神隊友》討論東西方迷信。（影片來源：YouTube／叫我神隊友，如被移除請見諒。）