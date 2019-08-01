艾成遭指「王瞳工具人」他鬆口談8年情...曝兩人目前關係

記者林彥君／台北報導

王瞳捲入馬俊麟的婚姻，之後爆出王瞳分手交往8年的艾成，雖兩人在上月同框強調仍是男女朋友，不過兩人其實已3年幾乎因工作各忙各的，以訊息聯繫較多，艾成今（1日）錄中天《麻辣天后傳》，對於近日的輿論做回應。

▲王瞳、艾成爆分手後合體。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

外界對於艾成和王瞳同框之舉，認為是「神隊友」，艾成表示：「我一直很疼王瞳，我相信她、挺她，8年不是開玩笑，她陪我經歷的事很多，這8年來我之前沒有事業，還胖成這樣她對我不離不棄，我謹記在心很感恩，不管以後是不是我跟她走入婚姻，這女孩永遠是我的好朋友跟家人，她有問題、困難，絕對第一時間陪伴、挺身而出。」

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至於現在還是不是情人？艾成說：「我們情人、家人都是，如果有一天成為夫妻，變成家人不一定是好事，但可以換另一種心情，每天重新認識一個人，重新談戀愛，昨天過去，未來又是驚喜，如果每天睡醒都是全新的女孩，重新認識談戀愛，永遠有戀愛般的新鮮。」

▲王瞳、艾成爆分手後合體對外說明。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

有網友認為艾成是在幫王瞳介入婚姻洗白，更有網友說艾成是王瞳的工具人，艾成強調，「沒有，沒有這種事情，我沒有這樣想。」艾成表示感情並未因此影響，「談戀愛的熱度降也不是因為這件事，是因為這2年她拍戲，我開店常沒見面，不是因為這波事件。」

▲艾成錄影前回應事件。（圖／記者林彥君攝）

而因為王瞳在上月合體艾成，有對在場媒體說：「知道爆料的人是誰。」讓同劇的邱琦雯遭影射就是爆料王瞳和馬俊麟共浴的女星，艾成說：「希望這個風雨快過去，有受傷的地方快點抑制，希望大家快回到工作崗位。」