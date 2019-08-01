ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「怪物新人」ITZY出道5月拿獎！隊長哽咽：給我們這麼多愛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「怪物新人」女團ITZY於2月帶著歌曲《DALLA DALLA》出道，強而有力的舞蹈、歌曲節奏，瞬間在樂壇吹起一陣風潮，人氣節節攀升。她們相隔5個月回歸，1日出席MGMA第一屆頒獎典禮，同時也是她們出道以來首次參加的大型典禮，一舉拿下女子新人獎，隊長禮志講到哽咽，彩領也忍不住癟著嘴忍淚，畫面令人動容。

▲▼「怪物新人」ITZY出道5月拿獎！隊長哽咽：給我們這麼多愛。（圖／翻攝自Mnet K-POP）

▲▼禮志講到哽咽，彩領也忍不住癟著嘴忍淚。（圖／翻攝自Mnet K-POP）

▲▼「怪物新人」ITZY出道5月拿獎！隊長哽咽：給我們這麼多愛。（圖／翻攝自Mnet K-POP）

請繼續往下閱讀...

ITZY 1日出席MGMA第一屆頒獎典禮，5人穿著白色西裝，展現率性的girl crush風格，她們出道5個月以來，首度出席大型頒獎典禮，實力出眾的她們拿下女子新人獎，隊長禮志代表發言，細心地一一點名JYP工作人員、同事，「謝謝粉絲給我們這麼多的愛，請繼續專注我們以後如何成長。」禮志講到情緒激動、哽咽，彩領也眼眶泛紅。

▲▼「怪物新人」ITZY出道5月拿獎！隊長哽咽：給我們這麼多愛。（圖／翻攝自Mnet K-POP）

▲「怪物新人」ITZY出道5月拿下第一個獎。（圖／翻攝自Mnet K-POP）

MGMA第一屆頒獎典禮1日在韓舉辦，ITZY、AB6IX、VERIVERY、宇宙少女、MAMAMOO、TWICE、DAY6等團體出席，solo歌手請夏、金在奐也到場共襄盛舉，現場熱鬧。

推薦閱讀

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

Irene喀擦剪瀏海了！機場嘟嘴「向粉絲告狀」⋯網瘋讚超仙

Irene喀擦剪瀏海了！機場嘟嘴「向粉絲告狀」⋯網瘋讚超仙

朴有天前女友出獄後「手臂掛一條血痕」　驚悚自拍：往前跑！

朴有天前女友出獄後「手臂掛一條血痕」　驚悚自拍：往前跑！

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

YG練習生轉戰戲劇變惡女！　自爆：圈內沒人敢追我

YG練習生轉戰戲劇變惡女！　自爆：圈內沒人敢追我

金希澈突兀現身ITZY地盤！　粉絲秒懂關聯：JYP狂粉認證

金希澈突兀現身ITZY地盤！　粉絲秒懂關聯：JYP狂粉認證

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

妻夫木聰結婚3年當爸了！混血愛妻懷第一胎　預產期年底

妻夫木聰結婚3年當爸了！混血愛妻懷第一胎　預產期年底

粉絲尖叫！姜丹尼爾9月登台見面會　丁海寅影片問候撩台粉

粉絲尖叫！姜丹尼爾9月登台見面會　丁海寅影片問候撩台粉

28歲男偶像當兵宣佈結婚！　堅決娶女友：憂鬱症她陪著我

28歲男偶像當兵宣佈結婚！　堅決娶女友：憂鬱症她陪著我

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

《今生是第一次》韓演員性侵「被判刑5年」！　出道才2年…參加過這節目的都出事

《今生是第一次》韓演員性侵「被判刑5年」！　出道才2年…參加過這節目的都出事

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

《今生是第一次》韓演員性侵「被判刑5年」！　出道才2年…參加過這節目的都出事

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！小13歲愛火從北京燒回台北

「高校女神」許維芳人生首穿比基尼　網暴動：晚上怎睡

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

ITZY

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張雅琴看《老有所依》感觸深　想像「年老生活」：最怕兒女不孝
  2. 艾成遭指「王瞳工具人」他鬆口談8年情...曝兩人目前關係
  3. 福原愛產後3月「傲人上圍激增」　超兇正面被拍…網傻了：OMG
  4. 誇張！陳妤人生最胖45公斤　18歲才喝第一杯手搖飲
  5. 丁國琳掌風太強　莫允雯秒變俗仔…被導演吼：不准退後！
  6. 《鋼之鍊金術師》導演和台灣合作！原創動畫《伊甸》搶先曝光
  7. 「怪物新人」ITZY出道5月拿獎！隊長哽咽：給我們這麼多愛
  8. 昔日童星蛻變小女人　「國民初戀」金所炫大展迷濛電眼
  9. 吳謹言新戲曝光…粉絲怒喊抵制！　公司老闆嗆爆「攪屎棍」：省省吧
  10. 老公五天不洗澡、洗頭！「陳年鹹魚」味讓賈永婕受不了了...這反應當「純室友」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366