「怪物新人」ITZY出道5月拿獎！隊長哽咽：給我們這麼多愛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「怪物新人」女團ITZY於2月帶著歌曲《DALLA DALLA》出道，強而有力的舞蹈、歌曲節奏，瞬間在樂壇吹起一陣風潮，人氣節節攀升。她們相隔5個月回歸，1日出席MGMA第一屆頒獎典禮，同時也是她們出道以來首次參加的大型典禮，一舉拿下女子新人獎，隊長禮志講到哽咽，彩領也忍不住癟著嘴忍淚，畫面令人動容。

▲▼禮志講到哽咽，彩領也忍不住癟著嘴忍淚。（圖／翻攝自Mnet K-POP）



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ITZY 1日出席MGMA第一屆頒獎典禮，5人穿著白色西裝，展現率性的girl crush風格，她們出道5個月以來，首度出席大型頒獎典禮，實力出眾的她們拿下女子新人獎，隊長禮志代表發言，細心地一一點名JYP工作人員、同事，「謝謝粉絲給我們這麼多的愛，請繼續專注我們以後如何成長。」禮志講到情緒激動、哽咽，彩領也眼眶泛紅。

▲「怪物新人」ITZY出道5月拿下第一個獎。（圖／翻攝自Mnet K-POP）



MGMA第一屆頒獎典禮1日在韓舉辦，ITZY、AB6IX、VERIVERY、宇宙少女、MAMAMOO、TWICE、DAY6等團體出席，solo歌手請夏、金在奐也到場共襄盛舉，現場熱鬧。