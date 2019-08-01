吳謹言新戲曝光…粉絲怒喊抵制！　公司老闆嗆爆「攪屎棍」：省省吧

記者李湘文／綜合報導

藝人吳謹言繼《延禧攻略》、《皓鑭傳》之後，傳出將第三度和聶遠合作，接演時裝劇《幸福一定來敲門》，未料消息都還沒證實，就被粉絲以劇情、人設太誇張等理由抵制。對此，吳謹言經紀公司老闆于正出面嗆聲：「人紅都要被黑。為什麼？因為眼紅，因為搶資源。」

▲繼《皓鑭傳》之後，吳謹言和聶遠被曝將三度合作新戲。 （圖／愛奇藝台灣站提供）

《幸福一定來敲門》預計2020年播出，敘述在醫院工作的黃自立被戴綠帽，獲得一個跟自己沒有血緣的小孩，卻又因為妻子去世，不得已必須負責照顧這個孩子，同時還在醫療事故中遭到陷害，丟了工作。但他樂觀面對，最後終於被孩子接納，也順利回到工作崗位，還跟女警方梅從冤家變成戀人。

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▲吳謹言接演新戲，粉絲不滿抵制。（圖／翻攝自微博／吳謹言）

然而，吳謹言接演《幸福一定來敲門》的消息傳出後，許多粉絲不滿劇情誇張、角色設定不佳，在網路上發起抵制，認為經紀公司「歡娛影視」沒有幫藝人做好合理的事業規劃、挑選劇本也不夠慎重，因而狂罵經紀公司。

▲于正PO出吳謹言照片。（圖／翻攝自微博／于正1978）

對此，歡娛影視老闆、《延禧攻略》製作人于正在微博發文，PO出跟吳謹言的合照，透露對方心情依然「開開心心」，反而經紀人受到不小影響。他開玩笑道：「女士10年沒有減下來的肥居然被粉絲氣瘦了，感謝粉絲，請隨便鬧，讓她再繼續瘦點！」

面對爭議，于正1日上午再度發文，直指有人眼紅吳謹言、故意煽動粉絲，「粉絲年幼，容易被挑唆，但我們是成年人，不會因為任何原因改變我們要去的方向，所以省省吧。」他表示，對於被利用的粉絲有點心疼，「攪屎棍雖多，但『愛』可以克服一切。」呼籲愛吳謹言的人繼續默默支持。

▲于正回應風波。（圖／翻攝自微博／于正1978）