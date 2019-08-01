老公五天不洗澡、洗頭！「陳年鹹魚」味讓賈永婕受不了了...這反應當「純室友」

記者蕭雅玲／台北報導

賈永婕喜愛運動，但每次運動完最受不了就是自己身上的汗臭味，她自曝，有一次跟老公一起去爬喜馬拉雅山，五天沒有洗頭、洗澡，因為實在太臭，夫妻倆放棄徒步下山的計畫，改搭直升機到山下，一下山第一件事就是找地方把全身洗乾淨。

▲賈永婕與老公一起去爬喜馬拉雅山。（圖／賈永婕提供）

她表示，因為喜愛運動，所以對身上的汗臭味容忍度已經算很高，也從不會嫌棄別的運動員身上散發出來的「鹹魚」味道，但那次去爬喜馬拉雅山，因擔心高山症發作，所以五天不能洗澡，沒想到老公以及自己身上散發出「陳年鹹魚」的味道，連自己都難以忍受。

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▲賈永婕與老公兩人都熱愛運動。（圖／賈永婕提供）

她表示，登高山最怕有高山症，加上沒有熱水可洗，「所以出發前山導都會提醒大家不能洗澡！」但爬山難免還是會流汗，第一天還能接受，但到第五天身上味道實在太臭了，臭到連自己都受不了，幸好身上有準備濕紙巾，晚上回到山屋就只能用濕紙巾把私密處擦乾淨。

▲賈永婕因運動流汗，自曝對身上香氛選擇也很挑惕。（圖／花仙子提供）

她也說，自己對於運動時流汗散發出的味道，包容度很高，但沒運動時卻是很重視身上的體香，日前她抽空拍攝香氛品牌的廣告，她表示，「我特別喜愛睡前邊泡澡邊聽音樂，因為在這寧靜的珍貴時刻我可以慢慢沉澱思緒及緩解疲勞。」所以會特別挑惕沐浴露的氣味，有時香味不適合，還會覺得不舒服或是產生頭暈現象。