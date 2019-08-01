艾成「損失80萬元」親回艾叻沙收攤原因！　認了看到邱琦雯發文：她氣沖沖

記者林彥君／台北報導

王瞳捲入馬俊麟的婚姻，之後爆出分手艾成，雖艾成和王瞳強調還是男女朋友，仍止不住紛爭。艾成今（1日）上中天《麻辣天后傳》，回應他經營的艾叻沙被爆出收攤，及近日邱琦雯被影射發文事件說明。





▲艾成對事件一一回覆。（圖／記者林彥君攝）

在上月被爆出8年情逝後，艾成和王瞳在活動中同框強調仍是男女朋友，當時王瞳也透露，知道爆料她和馬俊麟共浴的女星是誰，未料讓同劇的邱琦雯遭影射是爆料人，氣得在臉書上發文。對此艾成表示，「琦雯姐很資深，有看到發文氣沖沖，但最近事情很多忙演出，不管發生什麼事希望琦雯姐被喜樂圍繞，在八點檔發光發熱，不知道什麼事，希望她開心。」

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▲王瞳、艾成爆分手後合體對外說明。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

艾成至今沒有問王瞳透露的女性爆料的人是誰，自己也不會好奇，而民視也正在了解邱琦雯的狀況，艾成說因為不認識邱琦雯，對事件不便發言。

艾成經營2間艾叻沙，分別是西門町店和南西店，預計再開第3間分店，今被爆出已收掉一間店。艾成解釋，10月1日將在信義威秀開第3間店，「南西店沒有倒，只是把店換到慶城街，原本的南西店看板租金和裝潢加起來約損失80萬元。」

▲艾成錄影前回應新聞事件。（圖／中天提供）

▲邱琦雯發文疑似指王瞳。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯）