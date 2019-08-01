ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

艾成「損失80萬元」親回艾叻沙收攤原因！　認了看到邱琦雯發文：她氣沖沖

記者林彥君／台北報導

王瞳捲入馬俊麟的婚姻，之後爆出分手艾成，雖艾成和王瞳強調還是男女朋友，仍止不住紛爭。艾成今（1日）上中天《麻辣天后傳》，回應他經營的艾叻沙被爆出收攤，及近日邱琦雯被影射發文事件說明。

▲▼艾成。（圖／記者林彥君攝）

▲艾成對事件一一回覆。（圖／記者林彥君攝）

在上月被爆出8年情逝後，艾成和王瞳在活動中同框強調仍是男女朋友，當時王瞳也透露，知道爆料她和馬俊麟共浴的女星是誰，未料讓同劇的邱琦雯遭影射是爆料人，氣得在臉書上發文。對此艾成表示，「琦雯姐很資深，有看到發文氣沖沖，但最近事情很多忙演出，不管發生什麼事希望琦雯姐被喜樂圍繞，在八點檔發光發熱，不知道什麼事，希望她開心。」

▲▼ 87樂團王瞳、艾成爆分手後首次合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

▲王瞳、艾成爆分手後合體對外說明。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

艾成至今沒有問王瞳透露的女性爆料的人是誰，自己也不會好奇，而民視也正在了解邱琦雯的狀況，艾成說因為不認識邱琦雯，對事件不便發言。

艾成經營2間艾叻沙，分別是西門町店和南西店，預計再開第3間分店，今被爆出已收掉一間店。艾成解釋，10月1日將在信義威秀開第3間店，「南西店沒有倒，只是把店換到慶城街，原本的南西店看板租金和裝潢加起來約損失80萬元。」

▲▼ 艾成。（圖／中天提供）

▲艾成錄影前回應新聞事件。（圖／中天提供）

▲邱琦雯。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯）

▲邱琦雯發文疑似指王瞳。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯）

推薦閱讀

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

《今生是第一次》韓演員性侵「被判刑5年」！　出道才2年…參加過這節目的都出事

《今生是第一次》韓演員性侵「被判刑5年」！　出道才2年…參加過這節目的都出事

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！小13歲愛火從北京燒回台北

唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！小13歲愛火從北京燒回台北

「高校女神」許維芳人生首穿比基尼　網暴動：晚上怎睡

「高校女神」許維芳人生首穿比基尼　網暴動：晚上怎睡

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

《今生是第一次》韓演員性侵「被判刑5年」！　出道才2年…參加過這節目的都出事

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！小13歲愛火從北京燒回台北

「高校女神」許維芳人生首穿比基尼　網暴動：晚上怎睡

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

艾成, 王瞳, 邱琦雯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張雅琴看《老有所依》感觸深　想像「年老生活」：最怕兒女不孝
  2. 艾成遭指「王瞳工具人」他鬆口談8年情...曝兩人目前關係
  3. 福原愛產後3月「傲人上圍激增」　超兇正面被拍…網傻了：OMG
  4. 誇張！陳妤人生最胖45公斤　18歲才喝第一杯手搖飲
  5. 丁國琳掌風太強　莫允雯秒變俗仔…被導演吼：不准退後！
  6. 《鋼之鍊金術師》導演和台灣合作！原創動畫《伊甸》搶先曝光
  7. 「怪物新人」ITZY出道5月拿獎！隊長哽咽：給我們這麼多愛
  8. 昔日童星蛻變小女人　「國民初戀」金所炫大展迷濛電眼
  9. 吳謹言新戲曝光…粉絲怒喊抵制！　公司老闆嗆爆「攪屎棍」：省省吧
  10. 老公五天不洗澡、洗頭！「陳年鹹魚」味讓賈永婕受不了了...這反應當「純室友」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366