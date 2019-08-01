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謝忻爆「同台阿翔復出」　神隱兩個月…下一步計畫曝光！

▲謝忻爆發不倫後，遭直擊向已故恩師黃義雄懺悔。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

謝忻爆出和阿翔的婚外戀之後，7月初就飛出國當志工，消失在台灣兩個月，但謝忻和阿翔在醜聞曝光之前，就已談好公益活動，海報上還是見得到兩人，本刊聯繫之後，也證實謝忻有可能藉此公益活動復出露面。

面對不倫醜聞曝光，阿翔和謝忻都慘被停工，阿翔緊急回防家庭，孤家寡人的謝忻，則被傳已出國當志工。除了臉書道歉之外，就不再出面面對大眾，臉書發文也停在6月13日就未再更新。

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但在醜聞曝光之前，謝忻跟阿翔就已談好要出席「十方啟能中心」的公益活動，據悉這間機構不畏負面形象，繼續邀約兩人出席，就連8月24日舉辦的活動海報上，也都還可見阿翔、謝忻照片。

謝忻預計將出席胡瓜帶領的公益活動，活動宣傳海報上也有謝忻和阿翔，據悉將只會有一人出席。（翻攝自十方潛能中心臉書）
 
▲謝忻預計將出席胡瓜帶領的公益活動，活動宣傳海報上也有謝忻和阿翔，據悉將只會有一人出席。（圖／翻攝自十方潛能中心臉書）

本刊聯繫「十方啟能中心」詢問，公關則回應，這次的活動就是為了公益，無關阿翔和謝忻的私事，也很歡迎兩人出席為公益發聲，也持續和對方的經紀公司洽談，但可能只會有其中一位出席。

證實之前本刊報導，謝忻、阿翔將以公益復出的報導，若是順利，屆時也是謝忻風暴後的首次公開露面。據悉，會選擇「十方啟能中心」的原因，也是因為胡瓜長期贊助這間公益機構，早有合作默契。

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鏡週刊, 謝忻, 阿翔, 胡瓜

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