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TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE於1日出席MGMA第一屆頒獎典禮，成員Mina雖淚灑機場引起各界關注，但其餘8位成員敬業地撐起笑容，穿著復古風格的禮服亮麗現身，面對鏡頭微笑打招呼。就在她們接受訪問時，一隻蟲子卻誤闖台上，Momo嚇到花容失色，成員在直播中爆出淒慘尖叫聲，所幸多賢衝出去打蟲，解決插曲。

▲▼TWICE爆出淒慘尖叫！7妞嚇成一團　多賢解救成員。（圖／翻攝自MGMA）

▲▼TWICE走紅毯，蟲子亂入。（圖／翻攝自MGMA）

▲▼TWICE爆出淒慘尖叫！7妞嚇成一團　多賢解救成員。（圖／翻攝自MGMA）

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TWICE於1日出席MGMA第一屆頒獎典禮，8位成員有人綁著俏麗辮子、有人梳起馬尾、有人以氣質波浪捲現身，搭配清新風格的復古裝配，一出場就秒殺攝影大哥的底片。然而，她們在接受訪問時，一隻蟲子突然出現在舞台上，MoMo嚇壞爆出大尖叫緊抱著成員，7人在直播前嚇成一團，膽子大的多賢立刻衝出去幫忙趕走蟲，志效則是幽默表示：「在等待的時候，連蟲子都還歡迎我們。」

▲▼TWICE爆出淒慘尖叫！7妞嚇成一團　多賢解救成員。（圖／翻攝自MGMA）

▲▼蟲子亂入，7妞嚇成一團，只有多賢衝出去打蟲，志效幽默表示「連蟲子都還歡迎我們」。（圖／翻攝自MGMA）

▲▼TWICE爆出淒慘尖叫！7妞嚇成一團　多賢解救成員。（圖／翻攝自MGMA）

經過一番打蟲歷險記後，MoMo才恢復鎮靜表示「多多期待我們的特別舞台喔，ONCE好想你們。」8人在一陣笑聲下台，離開前不忘慌張地觀望四方，害怕又有蟲子飛進來，直播爆出插曲，帶給粉絲笑聲。

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