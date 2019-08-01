飛行導師陶晶瑩樂當「月亮」　溫暖照亮《聲林之王2》

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》即將在8月23日開播，日前錄影邀請到的飛行導師有陶晶瑩、周湯豪、劉隽與艾怡良，他們除給予選手建議與評分外，各自也代表了不同的「森林」元素，其中最特別的，莫過於是猶如「月亮」的陶晶瑩了。

▲《聲林之王2》將所有導師所代表的動植物做圖。（圖／ETtoday）

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首席導師林宥嘉與蕭敬騰分別扮演「樹」與「獅子」，其中樹象徵著森林之母，不過看著這些動、植物成長的，莫過於就是被譽為「明星製造機」的陶晶瑩。陶晶瑩：「我覺得我是一個月亮，我是希望當月亮出現的時候，森林裡的動物都能夠放鬆，然後都能夠輕鬆的唱歌，表現最好的自己。」這個角色確實相當符合她。

▲《聲林》開播以來首次有人選擇當「月亮」，陶晶瑩也相當適合這個角色。

▲艾怡良形容自己是個不起眼、但堅持目標的鐵樹。

同樣自認為樹的艾怡良表示，「我最像的植物應該是一棵不怎麼起眼的鐵樹。」她形容鐵樹生長緩慢，外表有些粗糙與笨拙，但即便如此，「我們不太容許人家去觸碰我們的核心原則，我們因為一點點的陽光，就可以把我們自己的葉子發展得更鮮綠、更延伸，這就是我要繼續做下去的事情。」





▲周湯豪：我就是森林之王！（圖／ETtoday）



▲劉隽是個企圖心強烈但相當沉穩的老鷹。

周湯豪選擇了蕭敬騰相同的動物作為自身代表，「在演藝圈這片森林裡，我覺得我是獅子，因為我就是森林之王！」展現相當的自信與企圖心。劉隽則形容自己是一隻老鷹，「因為我覺得我非常沉穩的時候就很冷靜，但是當我看到獵物的時候，就會不顧一切的撲過去抓掉牠！」

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點於東森美洲新聞台播岀。中天、台視現正持續熱播《聲林之王1》。

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