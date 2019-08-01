ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

飛行導師陶晶瑩樂當「月亮」　溫暖照亮《聲林之王2》

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》即將在8月23日開播，日前錄影邀請到的飛行導師有陶晶瑩、周湯豪、劉隽與艾怡良，他們除給予選手建議與評分外，各自也代表了不同的「森林」元素，其中最特別的，莫過於是猶如「月亮」的陶晶瑩了。

▲▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）

▲《聲林之王2》將所有導師所代表的動植物做圖。（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

首席導師林宥嘉與蕭敬騰分別扮演「樹」與「獅子」，其中樹象徵著森林之母，不過看著這些動、植物成長的，莫過於就是被譽為「明星製造機」的陶晶瑩。陶晶瑩：「我覺得我是一個月亮，我是希望當月亮出現的時候，森林裡的動物都能夠放鬆，然後都能夠輕鬆的唱歌，表現最好的自己。」這個角色確實相當符合她。

▲▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）

▲《聲林》開播以來首次有人選擇當「月亮」，陶晶瑩也相當適合這個角色。

▲▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）

▲艾怡良形容自己是個不起眼、但堅持目標的鐵樹。

同樣自認為樹的艾怡良表示，「我最像的植物應該是一棵不怎麼起眼的鐵樹。」她形容鐵樹生長緩慢，外表有些粗糙與笨拙，但即便如此，「我們不太容許人家去觸碰我們的核心原則，我們因為一點點的陽光，就可以把我們自己的葉子發展得更鮮綠、更延伸，這就是我要繼續做下去的事情。」

▲▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）

▲周湯豪：我就是森林之王！（圖／ETtoday）

▲▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）

▲劉隽是個企圖心強烈但相當沉穩的老鷹。

周湯豪選擇了蕭敬騰相同的動物作為自身代表，「在演藝圈這片森林裡，我覺得我是獅子，因為我就是森林之王！」展現相當的自信與企圖心。劉隽則形容自己是一隻老鷹，「因為我覺得我非常沉穩的時候就很冷靜，但是當我看到獵物的時候，就會不顧一切的撲過去抓掉牠！」

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點於東森美洲新聞台播岀。中天、台視現正持續熱播《聲林之王1》。

●最新消息都在聲林之王官網
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團

推薦閱讀

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

《今生是第一次》韓演員性侵「被判刑5年」！　出道才2年…參加過這節目的都出事

《今生是第一次》韓演員性侵「被判刑5年」！　出道才2年…參加過這節目的都出事

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

「高校女神」許維芳人生首穿比基尼　網暴動：晚上怎睡

「高校女神」許維芳人生首穿比基尼　網暴動：晚上怎睡

唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！小13歲愛火從北京燒回台北

唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！小13歲愛火從北京燒回台北

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

為什麼「美隊盾牌」交給獵鷹？　《復仇者4》導演親揭背後真相

為什麼「美隊盾牌」交給獵鷹？　《復仇者4》導演親揭背後真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

《今生是第一次》韓演員性侵「被判刑5年」！　出道才2年…參加過這節目的都出事

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

「高校女神」許維芳人生首穿比基尼　網暴動：晚上怎睡

唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！小13歲愛火從北京燒回台北

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聲林之王, 聲林, 聲林2, 聲林之王2, 陶晶瑩, 周湯豪, 劉隽, 艾怡良, 蕭敬騰, 林宥嘉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒
  2. TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員
  3. 一個月只接三通告進帳一萬元...女星「閃退演藝圈」念頭
  4. 曾沛慈揮別1個月短命戀　「正面擁男模」甜蜜照曝光！
  5. 子瑜破尺度裸背大挖空！　一轉身「後面全被看光」
  6. 飛行導師陶晶瑩樂當「月亮」　溫暖照亮《聲林之王2》
  7. Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰
  8. 粉絲尖叫！姜丹尼爾9月登台見面會　丁海寅影片問候撩台粉
  9. 許富凱請粉絲吃午餐…王彩樺突現身幫「加菜」原因超暖！
  10. 林千又認愛1年爆劈腿分手！　富二代男友抱怨「花了很多錢哄她」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366