許富凱請粉絲吃午餐…王彩樺突現身幫「加菜」原因超暖！

記者李欣容／台北報導

許富凱除了唱歌、主持，近來更主演電視劇《鬥陣來鬧熱》，劇中他和王彩樺飾演母子，播出後反應熱烈，為答謝支持，許富凱特別請幸運粉絲吃午餐，沒想到王彩樺竟突然現身幫大家加菜，一問之下才知道，她是擔心許富凱款待不周，特別前來幫忙，超暖心。

▲王彩樺替許富凱準備美食請粉絲。（圖／LiTV提供）

製作單位特別安排粉絲和許富凱共進午餐，當天王彩樺驚喜現身，而且比許富凱還早到餐廳，一問之下才知道王彩樺擔心兒子招待不周，因此特別來「加菜」。

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除了開胃麵包、沙拉、嫩煎雞腿、雞翅、烤豬肋排、蒸蛤蜊外，王彩樺直接把披薩升級成豪華大尺碼，甜點也是端出旗艦號登場，原本只有粉絲享用的份數，現在連工作人員也都送上福利一起享用。

▲王彩樺、許富凱和粉絲共進午餐 。（圖／LiTV提供）

許富凱爆料，王彩樺本來還怕大家吃不飽，想加點燉飯，「彩樺媽媽不怕人家占她便宜，她覺得當你有資格成為付出的那個人時，就要大器，要懂得施與受。」兩人和粉絲邊吃邊聊快3小時，最後許富凱逐一與粉絲合照、簽名，甚至有粉絲誇他字跡漂亮，跟劉德華、林志玲一樣，讓許富凱受寵若驚。

▲王彩樺、許富凱私下也像母子。（圖／LiTV提供）

▲許富凱 。（圖／LiTV提供）