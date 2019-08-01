粉絲尖叫！姜丹尼爾9月登台見面會　丁海寅影片問候撩台粉

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男星姜丹尼爾從選秀節目《produce 101》脫穎而出，他今年爆發合約糾紛，終於在近期結束紛爭，7月重新出發推出首張個人專輯《Color on Me》，同時宣布見面會開跑，9月即將來到台灣站，令歌迷又驚又喜。

▲姜丹尼爾9月登台見面會。（圖／翻攝自華貴娛樂）



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姜丹尼爾專輯推出3天便突破40萬販賣，人氣不可小覷。官方加碼宣布，他即將展開亞洲巡迴見面會，1日公佈台灣站日期於9月13日登場，台灣主辦「華貴娛樂」轉發消息證實，他會在中秋連假第一天與粉絲度過，詳細票價、售票日期將在日後公佈。

▲丁海寅10月接力登台。（圖／STARSHOW全星秀提供）



男神接續訪台，「國民年下男」丁海寅今年將二度來台，10月12日於TICC台北國際會議中心舉辦《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》，為此，他特地錄製影片向粉絲問好「這段時間大家過得好嗎？」親自宣傳見面會，門票將於8月11日下午兩點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，票價分為2800、3600、4600元。