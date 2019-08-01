誇張！陳妤人生最胖45公斤　18歲才喝第一杯手搖飲

記者林奕如／台北報導

陳妤演出《我們與惡的距離》李大芝爆紅，她今出席運動品牌活動，身穿運動內衣、legging，中空秀小蠻腰，展現凹凸有致好身材，她體型偏瘦，人生最胖時是45公斤，加上家裡飲食很清淡，成長過程中，沒有時下年輕女孩減重問題，「我上大學18歲才喝到人生第一杯手搖飲耶！」

▲▼陳妤擁有健美身材。（圖／記者李毓康攝）

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雖然大學才接觸手搖飲，但陳妤不愛含糖飲料，加上喜愛運動，不定時去登山、游泳等，一週大約2次以上，她也甜認：「運動都會跟男友一起，像是去戶外活動。」她沒有特意練腹肌，但自然生成馬甲線，讓人超羨慕。

她在新戲《我們不能是朋友》飾演高子媛（夏若妍 飾）獨立自主的妹妹，知道褚克桓（劉以豪 飾）對姊姊已經沒有愛，力勸姊姊清醒，角色還被網友封為「勸世大師」，陳妤直呼：「她（夏若妍）真的演得很棒，對戲的當下，真的會覺得她很有道理，差點也被她說服。」

▲陳妤在《我們不能是朋友》角色被封勸世大師。（圖／記者李毓康攝）

她也曾遇過有女性朋友發生類似狀況，陳妤老實說，「我有試過2、3次去勸她，但她還是不聽，我就會收手，直到有一天她跟我說遇到新對象戀愛了，就知道她終於在漂流中找到浮木了。」她自己是沒有遇過類似感情狀況，演戲時情感無法投入，還曾被導演嫌過：「妳是沒有感情受挫過！」