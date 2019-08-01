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女星套「醫師袍」揪玩角色扮演　甜誇謝佳見胸肌超有料

記者李欣容／台北報導

葉星辰、謝佳見在電視劇《男神時代》中即將展開曖昧模式，不但大玩角色扮演，葉星辰還靠在謝佳見胸前睡著，手一放在他胸前，就直呼，「超有料！」讓謝佳見哭笑不得。

▲▼ 謝佳見、葉星辰《男神時代》 。（圖／東森提供）

▲謝佳見、葉星辰劇中開始有曖昧發展。（圖／東森提供）

謝佳見劇中和葉星辰發展到甜蜜共枕，葉星辰還靠在謝佳見胸前睡著，笑說：「因為他平常都有在健身，所以我手放在他胸肌上時，就覺得『哇超有料！有練過喔』。」

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但在拍攝謝佳見甜笑看著葉星辰入睡時，畫面雖然唯美，但葉星辰卻說如果真實發生絕對受不了，「如果知道睡著時有人這樣看著自己，我應該會被嚇死。」

▲▼ 謝佳見、葉星辰《男神時代》 。（圖／東森提供）

▲▼ 謝佳見、葉星辰《男神時代》 。（圖／東森提供）

▲謝佳見、葉星辰玩角色扮演。（圖／東森提供）

除此之外，兩人還大玩角色扮演，葉星辰化身醫師坐在謝佳見腿上，但他們卻說這場戲太浮誇，都要忍住不能笑場，這也是葉星辰第一次演出非現實橋段，「我還記得導演要我們要先做動作，譬如先轉頭、先摸臉後再講話，我還要華麗轉身後坐在謝佳見腿上，但我的鞋跟卻卡在土裡，當下其實超尷尬的。」

▲▼ 謝佳見、葉星辰《男神時代》 。（圖／東森提供）

▲葉星辰劇中飾演出版社編輯，一天到晚到謝佳見家催稿。（圖／東森提供）

但兩人也坦言這場戲可以玩很多過去沒試過的演法，導演不斷讓他們自由發揮，最後畫面也很漂亮，拍得非常過癮。台視、東森《男神時代》於每週六晚間十點於台視，每週日晚間十點於東森綜合台播出。

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