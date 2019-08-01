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撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

記者林奕如／台北報導

郭雪芙在八大《我們不能是朋友》有交往3年的未婚夫孫其君，但同時面對霸氣褚克桓（劉以豪 飾）追求，一步一步淪陷，甚至親密滾床，超越道德尺度。最新劇情中，她意外撞見孫其君輕摟上司劉品言，兩人間流露微妙情愫，郭雪芙傷心欲絕，哭腫雙眼再次忍痛拔婚戒。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲▼郭雪芙、孫其君劇中感情面臨難關。（圖／八大提供）

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▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

郭雪芙劇中答應孫其君求婚，但婚期一直喬不定，男方又決定去上海工作，她發現另一半竟未告知商量的情況下，更改原先談好的未來規劃，驚覺自己長期以來，總是被對方要求配合，並非共同做決定而難過。

郭雪芙和孫其君是首次螢幕合作，拍攝期間聊起對戲過程，孫其君直說：「她真的很調皮！」還搞笑自爆因為心思細膩，有時候會被郭雪芙欺負，「可能我說話的方式和行為，比較溫柔體貼，有一點點像女生，她就會說：『你怎麼這麼娘？』還叫我『黎大娘』！」即便如此，孫其君仍很感謝她在兩人拍戲時的引導，「很多場戲我在演出的時候，會覺得那個情緒還差一點，但在和雪芙對戲的過程中，她的反應會幫助我將那個心境詮釋到位。」

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲孫其君劇中親密摟劉品言。（圖／八大提供）

孫其君先前和劉品言在《軍官情人》飾演姊弟，私下他也叫「姊」稱呼，「雖然她年紀比我小，但我真的把她當姊姊看，她的個性很大辣辣，很有大姊頭的感覺。」這次兩人以上司和下屬的身分出演，他一直在做心理建設，「雖然彼此很熟，演起戲來特別輕鬆，但因為劇情的設定改變我們的關係，甚至會有一些親密的動作，所以我需要拿掉親人的那塊，用全新的身分去看待劉品言這個人。」

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲袁艾菲、郭雪芙劇中是閨蜜。（圖／八大提供）

此外，袁艾菲在劇中給好友郭雪芙勇氣和支持，緊密的姊妹情誼讓她圈粉無數，「有很多網友都傳訊跟我說喜歡可菲（角色名），還有人為了可菲去剪了可菲頭，問我要如何造型？」甚至還有粉絲希望可菲和郭雪芙配對，她笑說：「謝謝大家支持，我自己那時也覺得我比褚克桓（劉以豪飾演的角色名）還Man，如果可菲真的出手，應該是近水樓台先得月，會成功喔。」

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

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