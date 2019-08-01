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是誰好心遞上彈匣？　邱澤片場撞鬼！工作人員「全程見證」嚇到靜默

記者林映妤／台北報導

邱澤、澎恰恰、温貞菱、劉奕兒主演國片《第九分局》1日鬼門開舉行記者會，該片是靈異題材，劇組在拍攝時也遇上不少無法解釋的事，讓劇組攝影、攝助、演員彼此嚇到心照不宣，不敢多說話。

邱澤透露，一場他和澎恰恰拍的天台戲，陽台非常窄小，2人飾演警察，腰間槍套裡的彈匣卻突然不見。正當澎恰恰問「我的彈匣怎麼不見了」，地上突然憑空掉下彈匣，「那個地方很小，根本沒有其他工作人員，但彈匣卻突然掉到地上，我們聽到聲音才轉過去，而且本來彈匣在槍套裡，照理說根本不會不見。」到底是誰好心遞彈匣？大家彼此沉默點頭，就此打住不討論。

▲▼《第九分局》邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒。（圖／甲上提供）

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▲▼《第九分局》深山、隧道遇到靈異事件。（圖／甲上提供）

▲▼《第九分局》邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒。（圖／甲上提供）

拍完戲後他也有鬼壓床經驗，透露住飯店時曾有腦子清醒，身體卻動不了的感覺，「我看著自己離天花板越來越進。」後來手腳用力才「回魂」。

導演王鼎霖表示，在深山和隧道拍戲都有感到不適，第3、4天在宜蘭時，他帶著工作證走去廁所，當時天氣明明沒風，卻突然刮來一陣怪風把證刺進他眼睛裡，「那天一隻眼睛完全看不到。」用「瞎拍」狀態幫劇組擋災，後來掛了急診說「黑眼球刮一層下來」整整休了24小時。

▲▼《第九分局》邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒。（圖／甲上提供）

▲▼《第九分局》温貞菱、劉奕兒本身也對靈體有感應。（圖／甲上提供）

▲▼《第九分局》邱澤、澎恰恰、温貞菱、劉奕兒。（圖／甲上提供）

温貞菱與劉奕兒本身就對靈體有「感應」，温透露拍了一張照片，被老師指出畫面裡有2、30個靈體，拍攝時感到不舒服，澎恰恰在喊action前還暖握她的手，「當下覺得有被撫慰了。」劉奕兒則透露從小就感覺得到，但自己很怕，連「鬼」字都不輕易說出口，她曾有被求助的經驗，「就唸經超渡，幫助他們。」

《第九分局》劇本籌備到拍攝結束花費2年時間，成本4200萬，8月29日上映。

▲▼《第九分局》邱澤、澎恰恰、温貞菱、劉奕兒。（圖／甲上提供）

▲《第九分局》邱澤本身很怕鬼，接演前有做心理建設。（圖／甲上提供）

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第九分局, 邱澤, 温貞菱, 劉奕兒, 澎恰恰

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