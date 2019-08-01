下面套「神秘白環」愉悅升天！　直男快樂2小時秒悲劇…醫一撥驚見「爛掉巨茄」

記者田暐瑋／綜合報導

當沒有對象卻又慾火焚身時，總會使用一些「道具」來釋放慾火，一名男子為了追求快感，竟然異想天開把小頭套進寶特瓶口裡，沒想到最後卻拔不出來，整個器官腫漲發黑，連醫生看了都直呼不可思議，不得已只好切除部分壞死組織，最後不僅沒得到快樂，還差點賠上男人雄風。

急診科醫師賈蔚在《醫師好辣》分享曾遇過一起個案，一個男生衝進急診掛號，告訴醫生下面痛了1、2個小時，進了檢查室脫褲子一看，只見他的小頭不但腫漲，顏色還變得淤紫，根部卡了一個白色的環，仔細一看才發現是個寶特瓶瓶口，他把邊緣磨平後套了進去。

▲男病患拿寶特瓶口卡住下面。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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因為太晚就醫，最後小頭的前端已經發黑壞死，醫師用老虎鉗剪半天還剪不下來，費了九牛二虎之力才成功摘除，但已經無法救回壞死組織，只得請整形外科醫師把壞死的部分清掉，不過整個小頭的組織已經嚴重缺陷，才知道這名男病患有精神方面的疾病，可能是趁著家人不注意時，才造成無法挽回的憾事。

▲男病患拿寶特瓶口卡住下面。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

身體如果發生不舒服現象，建議第一時間要就醫檢查，泌尿科醫師黃煒軒也曾分享，有男病患命根子腫得像壘球一樣，照電腦斷層後發現裡面已經開始腐爛，因為病菌擴散速度快，死亡率高達60％，立刻進開刀房清創，當他一劃開陰囊，就飄出超濃魚腥味，膿水還爆漿，同時敗血性休克，血壓突然下降，清創結束後還在加護病房昏迷3天才清醒。

最後因為細菌太毒，其中一顆睪丸已經壞死，只好切除捨棄，醫師解釋，這個病狀叫做「佛尼爾氏壞疽」，也是所謂的壞死性筋膜炎，如果有糖尿病、洗腎等免疫力低下的狀況，只要有一點小細菌侵入，就容易會遭到感染。事後病患才坦言，是命根子長了一顆像痘痘的東西，手癢去摳到受傷，加上平常衛生習慣不好，才會導致嚴重感染。

