這群人變不好笑了？　茵聲出面解釋：是大家口味變大！

記者關韶文／台北報導

全台灣最高訂閱數的YouTuber這群人舉辦粉絲見面會，慶祝頻道成道9週年，舉辦粉絲見面會，雖然名為這群人見面會，但活動上只有茵聲、展榮展瑞獻唱，茵聲還首唱新歌，被問到是否是特別爭取，茵聲笑說，「不是！那首歌就是密室裡面會出現！」

這群人主頻道突破300萬倒數，這群人在台上開心慶功，團長展榮則說，「今天為了慶祝即將破300萬訂閱，透過這次的慶祝，請大家趕快訂閱我們！」除了見面會外，這群人八月份也將舉辦鬼屋實境逃脫活動，尼克特別介紹，「八月份這群人的實境逃脫活動中，會放展榮展瑞、茵聲的歌曲，是搭配情境演唱。」

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▲▼ 這群人舉辦成軍9週年見面會。（圖／記者黃克翔攝）

出道9年來，這群人累積龐大粉絲，不過卻有人質疑他們變不好笑，茵聲則說，「大家覺得我們不好笑了，但其實是大家口味變大。」展榮笑說，「可能要開始脫衣服了。」木星在新片中飾演格雷，獲得粉絲誇讚，「因為洪都拉斯一步一步打開我的心房，但是絕對沒有格雷、沒有SM。」讓坐在台下的木星媽媽相當傻眼。

值得一提的是，茵聲個人專輯預購中，「我上次在新聞說有一位合唱嘉賓，奶超大、超紅，其實就只是木星！」全場媒體當場傻眼，木星笑說，「我現在也是講不下去！」茵聲則預告，「8月6日就是我新專輯發行的日子！大家現在可以去預購！」