徐乃麟公開4層樓豪宅內部！　曝夫妻5年房事...老婆睡覺「隔小三」

記者林彥君／台北報導

綜藝大哥徐乃麟（乃哥）加入17直播名人開講陣容，在主題「乃哥的家大公開」中公開他19年的豪宅，這是徐乃麟首度直播，帶著狗女兒「曼曼」一起入鏡，邀來阿Ben（白吉勝）徐小可、Albee、曾智希、熊熊等好友到家中喝下午茶。

▲徐乃麟豪宅內部。（圖／17Media提供）

徐乃麟說剛搬來時附近內湖科學園區裡頭辦公大樓還空空的，現在上下班時間塞車嚴重，他當初看中附近環境單純戶數不多，加上4層樓內附電梯，為了讓年邁的爸媽上下樓方便。

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▲徐乃麟找圈內好友到家中聚會。（圖／17Media提供）

乃哥說到狗女兒難掩慈父笑意，「我跟我老婆原本都牽手睡覺，自從5年前曼曼來到我們家以後，牠就睡我跟我太太中間，然後我抓牠的左手、我太太抓牠的右手，這樣睡覺。愛狗真的是受不了，像我出國以前都是會想家裡的人，但有了狗以後，都想狗！」



徐乃麟直播初體驗，坦言自己「有點擔心、有點害羞、有點害怕」阿Ben建議「直播其實就是做自己，乃哥你就做自己就好，平常私底下你怎麼跟我們聊天，你就怎麼跟寶寶們聊天就好」徐乃麟說「其實你不覺得嗎，我在演藝圈就因為太做自己了，就出了很多trouble！」

▲▼徐乃麟的狗女兒「曼曼」。（圖／17Media提供）