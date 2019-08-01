陳瑋薇主持「東區封街」10小時　相遇多年好友頑童大淵

記者許逸群／台北報導

藝人陳瑋薇近期在《台北東區PLUS-混有意思》進行10小時以上的長跑主持，活動邀請台北市長柯文哲致詞揭開序幕，還有創作歌手柯有倫、頑童大淵、DJ Afro正男、金曲獎最佳新人ØZI等實力派音樂人輪番上陣，嗨翻東區。

▲陳瑋薇主持東區封街活動，好友大淵現場展現DJ實力。（圖／齊石傳播提供）

陳瑋薇參與首度封「大安路」的活動，遇見好久不見的友人。陳瑋薇與頑童大淵、DJ正男是認識多年的朋友，在後台也把握機會閒話家常幾句，陳瑋薇笑說：「現在大家都在不同的領域忙著，私下見面的機會越來越少，幾個朋友能在工作場合遇到多了一份親切感，工作起來也很熟悉彼此的節奏。」

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▲陳瑋薇訪問當日壓軸嘉賓柯有倫。（圖／齊石傳播提供）

擔任壓軸演出的柯有倫當天才從國外錄完節目，一下飛機就趕到現場，不僅展現十足的親和力，歌唱實力更是有目共睹，讓現場嗨到最高點。柯有倫向陳瑋薇表示，東區對他意義深厚，笑說：「人生第一個工作室就是在東區裡，這是一個充滿回憶的地方。」

活動結束後，陳瑋薇苦笑說：「這場超過十小時的馬拉松式主持讓她雙腳鐵腿。」她表示這場活動很有意義，「多麼榮幸可以擔任這我從學生時代一路玩到現在的東區封街活動主持人」，她還透露近期有跨戲劇演出，很快就能跟大家見面。