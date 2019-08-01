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楊寶貝台南拍美照「P到筷子都歪了」！　畫面遭酸爆…她吐心聲反擊

記者劉宜庭／綜合報導

25歲網紅「楊寶貝」（本名：楊虹玲）來自馬來西亞，曾在16歲出版第一本小說，憑著正妹作家身份打開知名度。近年來，她轉型改當YouTuber，平時也常在社群網站發文，分享生活點滴，近來卻因為一張美照掀起爭議，被發現修圖P到「筷子都歪了」，面對酸民批評，她本人也做出回應了！

▲大馬網紅楊寶貝日前現身台南，美照被抓包「P到筷子都歪了」。（圖／翻攝自Facebook／楊虹玲yangbaobei）

▲大馬正妹作家楊寶貝近年轉型改當YouTuber。（圖／翻攝自Facebook／楊虹玲yangbaobei）

楊寶貝近來現身台南旅遊，除了在安平老街、樹屋、要月吊橋等知名景點打卡，期間也不忘體驗當地美食，7月29日開心品嚐牛肉湯時，同樣不忘拍照留念。沒想到，她將照片PO網後，卻被發現手上筷子明顯歪斜扭曲，照片被抓包修圖修太大，意外掀起外界爭議。

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▲大馬網紅楊寶貝日前現身台南，美照被抓包「P到筷子都歪了」。（圖／翻攝自Facebook／楊虹玲yangbaobei）

▲大馬網紅楊寶貝日前現身台南，美照被抓包「P到筷子都歪了」。（圖／翻攝自Facebook／楊虹玲yangbaobei）

▲大馬網紅楊寶貝日前現身台南，美照被抓包「P到筷子都歪了」。（圖／翻攝自Facebook／楊虹玲yangbaobei）

▲楊寶貝日前現身台南。（圖／翻攝自Facebook／楊虹玲yangbaobei）

▲大馬網紅楊寶貝日前現身台南，美照被抓包「P到筷子都歪了」。（圖／翻攝自Facebook／楊虹玲yangbaobei）

▲楊寶貝這張喝牛肉湯的照片，被發現修圖P到筷子歪了。（圖／翻攝自Facebook／楊虹玲yangbaobei）

面對酸民一連串罵聲，楊寶貝本人在臉書底下留言，大方坦承修圖，「yes，筷子歪了；yes，我手臂超粗的；yes，我需要人教我修圖。大家笑到開心就好，能帶給大家歡笑，是我們youtuber的責任。」同時，她也不忘幽默自嘲，「像我這種過氣的老網紅，只能靠這種修失敗的照片來博取大家的關注了，謝謝大家關注，yeahhh。」

▲大馬網紅楊寶貝日前現身台南，美照被抓包「P到筷子都歪了」。（圖／翻攝自Facebook／楊虹玲yangbaobei）

▲楊寶貝P圖被網友酸。（圖／翻攝自Facebook／楊虹玲yangbaobei）

不過，楊寶貝之後也在IG限時動態吐露心聲，「謝謝大家的安慰，我都有看，只是我很難一個個回覆。」她坦言，並未因此不開心或生氣，只是認為，自己用心拍攝影片觀看人數低落，卻因為一張修失敗的照片引起熱議，「我真的很納悶！在想這個社會為什麼這麼諷刺，好的不要看，壞的卻傳千里！」

楊寶貝自認修圖舉動並無不妥，「我天生不好看，我只想在照片裡好看，怎麼了？」最後，她也不忘反擊酸民批評，「我真的很不想理你們這些既現實又不善良的人！」

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