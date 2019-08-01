農曆七月鬼門開！3星座對「超自然」特別有感應　第1名最容易看到好兄弟

記者李玟儀／綜合報導

水逆剛結束，農曆七月鬼門開正好無縫接軌，有什麼星座是對於「超自然領域」特別有感應呢？命理專家Amanda老師曾在節目《命運好好玩》中分析12星座中的前3名，以星盤中太陽、月亮、水星來看，分別是天蠍座、雙魚座、水瓶座。

▲最容易有超自然感應的星座前3名。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

第三名水瓶座「伸出天線、暢遊穹蒼」

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Amanda老師說水瓶座就像是活在地球上的外星人，只要把自己的天線伸出來，對於一些來自上天的訊息、新時代的思想，會特別有感覺，有時候水瓶座的人會比較容易感應到天使的訊息，或是來自於上師給的啟發等，這些是屬於水瓶座比較容易感應到的部分。

第二名雙魚座「各類接觸、皆能感應」

雙魚座特質強的人，不見得是看得到另類的東西，而是感覺得到，Amanda老師解釋，每一個人都有氣場，這個氣場就像是蛋殼，用於保護自己不受外界的干擾，但是雙魚座特質強的人，等於是沒有這層殼，因此可以感覺到各類的訊息。

第一名天蠍座「天生具備、通靈體質」

天蠍座的人對於「故去的人們」（指鬼魂）感應最強烈，例如到一個新環境時，比較有機會真的看見一些超自然現象，對於危機意識也很強烈，因此Amanda老師說，有時候天蠍座的人要相信自己的直覺，搞不好會因此避開一些危險。不過Amanda老師也說了，前3名星座的網友不用太擔心，心存善念最重要，上述參考就好。