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大文為見鬼「犯禁忌」！　露詭異姿勢…下秒天花板崩塌

記者李欣容／台北報導

李國毅主演的靈異片《靈異街11號》播出後好評不斷，大文飾演的朵朵總能緩解劇中緊張氣氛，她為了想看到鬼，無所不用其極，其中玩碟仙橋段，更讓天花板無預警崩塌，讓現場瀰漫毛骨悚然氣氛。

▲▼ 大文在劇中有許多搞笑演出 。（圖／LINE TV提供）

▲▼ 大文在劇中有許多搞笑演出 。（圖／LINE TV提供）

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▲大文在劇中有許多搞笑演出 。（圖／LINE TV提供）

李國毅和大文在劇中是葬儀社夥伴，大文說用「老夫老妻」鬥嘴形容兩人互動，還要李國毅千萬別愛上她，李國毅竟也默認，「嫚書跟大文在阿海（角色名）心中的位置真的互相抗衡，不相上下。」

▲▼ 大文在劇中有許多搞笑演出 。（圖／LINE TV提供）

▲大文為了想看到鬼，從胯下倒著看 。（圖／LINE TV提供）

大文為戲學念經、背誦經文，當天拍攝時卻不斷走音，苦了與他對戲的李國毅，必須不停憋笑，也因為她在戲裡喜歡靈異、神秘感的事務，非常羨慕李國毅有陰陽眼，為了能看到鬼，她還從胯下倒著看、玩碟仙，大文說胯下倒著看真的很可怕，但不是因為怕鬼，是因為在樓梯間這麼做，真的很怕摔倒。

▲▼ 大文在劇中有許多搞笑演出 。（圖／LINE TV提供）

▲李國毅突破自我嘗試靈異片 。（圖／LINE TV提供）

大文回憶碟仙的戲，「其實這行為是有些忌諱的，擔心如果真的動了怎麼辦，後來我發現我力氣滿大，可以自由運用。」但拍完這場戲後，天花板無預期的掉了一塊下來，幸好沒人受傷，這也成為大家覺得難以解釋的意外事件。

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靈異街11號, 李國毅, 簡嫚書, 大文

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