安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流天王」安七炫曾是團體H.O.T.，爾後又以不同團體活動，如今是solo身份闖蕩樂壇，出道23年，他鮮少曝光任何緋聞，怎料，一名車模韓佳恩（本名）1日曝光兩人熱吻影片，他躺在女方身旁喊著「身邊躺了一位美女」，接著兩人激烈熱吻，影片震驚大眾。沒想到，所屬公司SM娛樂前腳表示「兩人關係已結束」，他又馬上被爆出熱戀鄭柔美，感情世界精彩。

▲安七炫與車模激吻影片，遭女方上傳IG。（圖／翻攝自IG）



安七炫1日遭「舊愛」車模前女友曝光熱吻影片，情侶深夜於汗蒸幕約會，他開玩笑表示「身旁躺著一名美女」，女方態度主動回應「客人，你過來親親我就可以囉」，兩人在公共場合激吻，笑得開心，影片遭貼出後，看得所有人瞠目結舌。

請繼續往下閱讀...

對此，SM娛樂急忙出面滅火：「安七炫與韓佳恩早在多年前分手了，影片是對方上傳失誤，已經刪除了。」澄清兩人的關係。怎料，安七炫馬上又被韓媒獨家爆料，他的正牌女友其實是鄭柔美，兩人向周遭友人介紹彼此皆是以「要好的哥哥、妹妹」互稱，直到2年前正式交往。

▲安七炫剛被爆出激吻車模，韓媒便爆出他的正牌女友其實是鄭柔美。（圖／翻攝自IG）



安七炫一天內爆出兩起戀愛緋聞，SM娛樂再度出面「不是事實，他與鄭柔美只是關係很好的同事。」男、女方口徑一致，皆否認交往，感情世界精彩令人霧裡看花。