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趙麗穎復工倒數！　產後「行程圖」出爐…網友傻眼了

記者劉宜庭／綜合報導

趙麗穎和馮紹峰結婚後，於3月生下寶貝兒子「泡泡」，之後便鮮少公開亮相，雖然仍常透過社群網站分享生活點滴，但都未曾曬出露臉照片，讓粉絲想念不已。產後時隔5個月，她終於釋出復工消息，工作室1日曬出1張圖片，上頭雖寫著關於行程的資訊，最重要的日期卻是空白，讓部分網友看傻眼，意外掀起討論。

▲趙麗穎挨批打臉。（圖／翻攝自微博／馮紹峰）

▲趙麗穎挨批打臉。（圖／翻攝自微博／馮紹峰）

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▲趙麗穎和馮紹峰結婚後，於3月生下寶貝兒子「泡泡」。（圖／翻攝自微博／馮紹峰）

在產後休養的這段期間，趙麗穎不光只有照顧兒子，還特地去考汽車駕照和學習英文，如此一來，以後不但能親自駕車帶孩子出去玩，在演藝事業發展上，也能更加多元，讓影迷相當期待她的回歸作。

時隔整整5個月後，趙麗穎工作室終於釋出最新消息，今（1日）一早就在微博發文，似乎暗示女神即將復工：「不負等待，重逢有時，感謝長久守候。」同時，附上的圖片中，除了標註「趙麗穎‧2019」，上頭更寫著，「八月啟，新景至。8月ˍ日，重逢有期。」

▲趙麗穎復工倒數。（圖／翻攝自微博／趙麗穎工作室）

▲趙麗穎復工倒數。（圖／翻攝自微博／趙麗穎工作室）

然而，雖然知道復工日落在8月，但日期卻是顯示為空白，讓不少人傻眼喊，「給我具體點阿」、「這有和沒有，有區別嗎」、「大哥妳讓我自己填空嗎？」不過，也有許多粉絲欣慰表示，至少已經可以確定是在這個月，紛紛直呼超期待。至於確切日期到底為何？工作室則語帶神秘表示，「留白處將待恰當時公布。」

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