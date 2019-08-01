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羅志祥、愷樂登上「八千萬豪華遊艇」　第二秒立刻暈船！

記者關韶文／台北報導

C.T.O於本月初發行第二張專輯《START IT》，除了感受到團員們紛紛成長進化，其中特別收錄的驚喜彩蛋，是由創造力娛樂的所有藝人一起演唱的二首家族歌曲《口袋裡的愛》、《有你我就不孤單》，滿滿的愛為感謝粉絲們對創造力所有藝人們的支持，歌迷們直呼：「這真是張創造無限驚喜的專輯！」

《口袋裡的愛》這首歌，洋溢歡樂的氣息，非常適合在炎炎夏日播放的派對主題曲！而創造力家族也一起拍攝MV，在大家長羅志祥率領下，愷樂和C.T.O共度一場難忘的夏日海邊派對。

▲▼羅志祥,愷樂,C.T.O。（圖／環球提供）

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▲▼羅志祥帶領愷樂、C.T.O推出創造力家族歌。（圖／環球提供）

▲▼羅志祥,愷樂,C.T.O。（圖／環球提供）

拍攝第一天小豬邀大家登上價值8千萬的豪華遊艇，一行人出海享受難得的海上假期；C.T.O團員很多都是第一次出海，興奮之餘也幸好都事先吃了暈船藥，沒想到第一位頂不住暈船的是平面攝影師，拍攝到一半就忍不住抱馬桶吐；第二位有暈船感的是小豬，但敬業的他為了不影響大家，努力撐到拍攝完畢，才小聲告知工作人員請導演把船開回岸邊。拍攝的場景在基隆島附近的港灣，身為在地人的小豬化身超級導遊，帶眾人大啖附近的海鮮美食。

小豬也表示，會有家族歌的想法，是因為當一家公司越來越龐大，希望可以把大家凝聚在一起， 唱出想對歌迷說的話，把口袋裡的愛全部都奉獻給你們，而新歌MV8/1正式上架，創造力娛樂也宣佈老闆羅志祥、師姐愷樂將為C.T.O於8月31日舉辦的首次售票演唱會打氣。

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