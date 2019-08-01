周慧敏公開演唱會首位嘉賓！　27年前後樣貌對照圖曝光...全嚇傻

記者蔡琛儀／台北報導

永遠的「玉女掌門人」周慧敏睽違25年，即將在8月10日首次登上台北小巨蛋，舉行出道30週年《一萬天荒愛未老》演唱會，因對台灣的特殊情感，她堅持台北的演出只能多不能少，先前密集和創意總監古巨基、演出相關單位開會，訂製出更貼近歌迷的延伸舞台和更讓人眼睛一亮的絕美造型，還要求樂隊加強排練為台灣觀眾加入的國語歌曲目，而她也率先公布演唱會首位嘉賓，正是在27年前和她合唱經典男女對唱情歌《流言》的林隆璇。

▲周慧敏和林隆璇將重現經典曲目《流言》，兩人從27年前到2011、2015年的外貌沒太大改變。（圖／寬宏藝術／福茂唱片提供）

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周慧敏笑說，之前看到一則新聞，是林隆璇曾上電視節目時透露，當年公司建議他和周慧敏合唱，他看到照片覺得對方是「花瓶」回絕，直到後來聽到她的歌聲，認可她的實力，才為她量身創作，「我之前不知道這個故事，4月到台灣宣傳時，和娘家福茂唱片老闆張耕宇先生碰面，聊起這個故事，他表示隆璇拒絕之後，有次趁隆璇到公司開會，請團隊播放一個女生的歌給他聽，他聽了就說喜歡這個聲音，想知道是誰唱的，同事告訴他『就是被你拒絕的周慧敏』，因此讓他轉念，《流言》因此誕生！」

她親自出馬邀請林隆璇，讓林十分開心一口答應，還笑回：「我以為妳知道這個美麗的誤會，會不想邀請我了！」除了林隆璇，主辦單位也透露，演唱會還有隱藏版彩蛋，但目前嘉賓人選尚在保密中，要給到現場的粉絲不一樣的驚喜。

▲▼ 周慧敏為台灣歌迷，讓演唱會加碼做了不少巧思。（圖／寬宏藝術／福茂唱片提供）

此外，屆時台北將原汁重現她在紅館開場時栩栩如生的機動羽毛翅膀，以及她在巨型天鵝鋼琴上的自彈自唱演出，周慧敏也主動提出變更舞台設計，加入延伸舞台讓女神走入人群親近粉絲，還要為台灣觀眾打造全新造型，演唱會購票洽寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店。

▲周慧敏相當期待能與台灣歌迷相見歡。（圖／寬宏藝術／福茂唱片提供）