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華語搖滾之王！　伍佰超越自己「曾經付出就是擁有」

記者關韶文／台北報導

出道近30年來，伍佰 & China Blue在世界各地舉辦了無數場完售演唱會，國外媒體封伍佰為「華語搖滾之王」！他的最新國語創作專輯《讓水倒流》已經發行3週，穩坐iTunes國語榜的第一名！

新專輯從名稱《讓水倒流》到其中的歌曲，都可以看到對於「時間」的種種感觸，在設計上也有很多巧思，歌詞本開頭印有《原本當初》的3句歌詞：「命運清澈見底 時間清澈見底 言語清澈見底。」

而《原本當初》這首歌展現伍佰& China Blue音樂上很不同的一次跨度，這也是伍佰寫過最魔幻的一首歌曲，明明是國語歌卻帶著台語韻味，一般創作大多把國語歌的思維加到台語歌裡，伍佰卻是把台語的地道口吻揉進國語歌中，獨有的創意與音樂風格，在充滿勁道的節奏中舞動的，不是翩翩蝴蝶，而是深淵巨石。

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▲▼伍佰。（圖／環球提供）

▲▼伍佰發行全新國語專輯。（圖／環球提供）

▲▼伍佰。（圖／環球提供）

《原本當初》這首歌上演著各種衝突，從開場充滿祭典意味的鼓聲到結尾長達一分半鐘的吉他獨奏，讓行進中的歌曲彷彿變成某種儀式，旋律的原形是哭調仔，在伍佰的創作下華麗變身為「很時髦」的哭調仔，歌曲在結束後留下的殘響，如同歌詞最終句「貪婪的飛蛾往火裏鑽　原本當初絕無悲傷」，細細品味餘韻無窮。伍佰表示，「這首有台語味的國語歌，是我的一次文化的反擊！」

總能屢屢破壞自己、再創造出超越自己作品的伍佰，有人問他這次作品主要想傳達的訊息？他表示：「曾經付出就已經擁有。」新專輯就是「有人生感的情歌」，而想說的話都在歌詞與音樂裡面，大家可以去體會「伍式」獨有的勇敢、同時又溫柔的魅力。

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