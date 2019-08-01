記者劉宜庭／綜合報導

大陸藝人熱依扎有「小張柏芝」之稱，2011年因演出《後宮甄嬛傳》的「寧貴人」走紅，近來也在熱播夯劇《長安十二時辰》中飾演「檀棋」一角，知名度再度攀升。近來，她現身機場，超低胸的火辣穿搭，立刻成為眾人關注亮點，不少人更紛紛驚呼「快掉出來了！」

▲熱依扎以「寧貴人」一角走紅。（圖／翻攝自熱依扎微博）



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有別於在劇中的保守古裝造型，現實生活中的熱依扎，身材其實相當有料。她7月31日現身上海機場時，穿著鵝黃色細肩帶背心，搭配緊身牛仔褲，打扮相當隨興，卻又不失性感，上半身超低胸設計，更是掉出渾圓半球，豐滿胸型頓時乍現，性感指數直破表。

▲熱依扎7月31日現身上海機場。（圖／CFP）



此外，由於熱依扎背心衣領實在太低，直逼走光邊緣，一系列高清照曝光後，讓不少網友替她捏了把冷汗，紛紛留言驚呼，「快繃出來了」、「這衣服有點大膽」、「感覺快走光了」、「胸貼快露出來啦」。同時，也有許多粉絲留言讚，「胸型太好了吧！沒穿Bra還一點都不下垂」、「很好看啊」、「身材挺好的」，在網路上掀起正反兩面說法熱議。

事後，熱依扎本人也透過微博發文，似乎是針對身材被批略顯圓潤做出回應，「對不住！礙眼了！我繼續努力減肥，爭取重現馬甲線，外加贈送八塊腹肌。」

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