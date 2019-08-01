崔佩儀成功甩肉14公斤　胸部大縮水只剩A罩杯…

記者蕭雅玲／台北報導

崔佩儀最近積極瘦身，今（1日）帶著兒子貝克宇上衛視中文台《一袋女王》錄影，透露成功瘦身14公斤，之前胖的時候穿的衣服都不能穿，所有衣服都得重新買過，就連內衣也小了好幾個罩杯，瘦到只剩下A罩杯，一旁的兒子直誇媽媽：「好美！」

▲崔佩儀瘦身有成兒子貝克宇成「最佳造型師」。（圖／衛視中文台提供）

崔佩儀表示，生完兒子貝克宇之後身材就沒恢復過，之前胖到衣服得穿到44號，瘦下來之後去買衣服，竟然穿得下38號的衣服，讓她開心不已！16歲的兒子，看到她變瘦之後，每次母子出去逛街、買衣服，崔佩儀都會聽兒子的建議，原來是之前胖的時候，她穿著都很隨便，一旁的貝克宇忍不住吐槽說：「她每次都穿寬鬆的褲子、很大的買菜包，感覺很老氣！」為了讓媽媽變得更年輕，他當起造型師，為媽媽的穿著做把關。

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▲崔佩瘦到38號洋裝與兒子貝克宇一起上節目。（圖／衛視中文台提供）

54歲的崔佩儀坦承，這年紀要瘦下來很不容易，所以得很有毅力，為了讓自己恢復婚前演戲時的身材，她強迫自己每天至少要走一萬步，而老公看到她瘦身有成的成果，也開心不已，她自曝：「以前實在太胖，老公每次要摟我的肩都勾不到，現在瘦下來竟然摟得到我得肩，還開心的不得了！」

