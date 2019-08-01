贈獎／送你去伊藤潤二恐怖夜跑，你準備好心臟病藥了嗎？

娛樂中心／綜合報導

▲送你去伊藤潤二恐怖夜跑，你準備好心臟病藥了嗎?。（圖／聯合數位文創）

伊藤潤二恐怖夜跑台北場全數完售，爆場加開高雄場！

將於鬼月開跑的台北場伊藤潤二主題夜跑，引爆粉絲熱烈開搶，活動一路從傍晚驚嚇到夜晚，不僅有恐怖夜跑，更包括異次元隧道、墳墓稻草人、陰森市集、魔幻舞台、變裝大賽等，挑戰粉絲們心臟病發指數，讓台北場開賣不到一個月名額即全數搶購一空，紛紛表示既期待又怕受傷害、想被嚇又怕太嚇人！

台北場報名額滿後，沒想到粉絲們瘋狂私訊跪求加場，小編回覆到手軟，主辦單位有感於大家壓力如此之大需要發洩，阿不是，是這麼熱愛伊藤潤二老師筆下角色，決定在萬聖節周末11/2(六)加開高雄場，讓南部粉絲剛過完萬聖節，就馬不停歇迎接最恐怖的高潮序幕，用最詭譎、最痛快、不知該哭還該笑的【伊藤潤二嚇夜祭】考驗南部人心跳指數！

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▲淵小姐的時尚大道。（圖／聯合數位文創）

▲伊藤潤二恐怖夜跑路線。（圖／聯合數位文創）

活動時間從下午3點一路嗨到晚上10點，除了3公里超陰森夜跑路線，讓粉絲用盡生命狂奔外，還邀請每位跑者參加變裝大賞，扮成伊藤潤二筆下經典角色一起狂樂。現場也預計號召超過20攤陰森市集，讓粉絲們起跑前先吃飽喝足再安心上路(喂~不是)，靜靜等待夜晚重頭戲-恐怖夜跑登場，驚心動魄的氛圍絕對讓你分不清臉上到底是汗水還淚水。整場【伊藤潤二嚇夜祭】有得哭、有得笑、有得吃又有得玩，cp值完全爆表！

====帶你去參加《伊藤潤二恐怖夜跑》====

◎活動時間：即日起至8月5日 (一)

◎活動辦法：

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