記者劉宜庭／綜合報導

陳香菱（Mandi）擁有36H好身材，在臉書有24萬名粉絲，被封為「台中李毓芬」、「最性感救護員」。外型亮麗搶眼的她，不僅推出性感寫真集，私底下也常在社群網站分享生活點滴，近來曬出一張火辣美照，全身僅包著一條浴巾入鏡，畫面曝光後，隨即在網路上掀起一陣熱議，不少人更紛紛暴動留言狂喊太犯規啦！

▲陳香菱被封為「台中李毓芬」。（圖／翻攝自陳香菱臉書）

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▲陳香菱擁有36H的好身材，在網路上人氣相當高。（圖／翻攝自陳香菱臉書）

近來，陳香菱為了即將出席的活動，特地前往SPA館，進行大腿體雕，7月30日透Instagram發文寫道：「成人展的前幾天，來臨時報佛腳一下。」發文同時，她也不忘附上一張自拍辣照，大方展現性感一面。

畫面中，陳香菱坐在美容室裡頭，全身上下僅掛著一條白色浴巾，卻似乎包不住火辣身材，不僅露出白皙香肩，布料一滑落，隨即露出修長大腿，甚至直逼根部，加上一手托住腰部，讓豐滿胸型也跟著現形，被讚性感指數直破表，也引來不少網友暴動留言驚呼，「哇～好大」、「仙女下凡」、「Sexy」。

▲陳香菱全身只包一條浴巾。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

