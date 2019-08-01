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超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

記者田暐瑋／綜合報導

挑選伴娘是門大學問，除了要能輔助新娘外，還不能搶過新娘的風采！不過大陸微信上近日流傳一張「超胸伴娘」照，只見這位皮膚白皙的伴娘有著瓜子小臉、精緻五官，更猛的是胸前一對「車頭燈」亮到讓人無法忽視，3分之2都被擠了出來，引來網友驚呼連連：「這新娘也太勇敢！」

這張超猛伴娘照是近日在大陸微信朋友圈流傳，下面則有人問道：「婚禮遇到這樣的伴娘你會？」照片中的女子長相艷麗，身材雖纖細，卻有著超豐滿美胸，穿上馬甲小禮服更是把半座雙峰整個擠出衣服外，乍看像是快要走光，震撼的視覺效果讓人看得目不轉睛。

▲超胸伴娘。（示意圖／pixabay／翻攝自微信朋友圈）

▲超胸伴娘。（圖／翻攝自微信朋友圈）

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雖然無法確認女子是不是真的當人伴娘，但仍引起許多網友討論，「敢讓伴娘穿這樣的新娘也太有勇氣了吧」、「可能新娘比伴娘更正」、「伴郎卯死了，眼睛不知道看哪裡」，另外也有人認為，如果受邀當伴娘卻穿成這樣，實在是對新娘太失禮，應該要保守一點，把風采留給新娘才對。

伴娘挑選是一門學問，美女書法家趙心姸曾透露，前夫提議找自家醫美診所的護士來當伴娘，沒想到其中一名女員工正是前夫的前女友，而她從頭到尾都不知情，婚禮籌辦過程中，這位前女友對她百般挑剔，還嫌棄她挑選的伴娘服太顯胖，全都丟進垃圾桶。

▲超胸伴娘。（示意圖／pixabay／翻攝自微信朋友圈）

▲新娘選伴娘有很多學問。（示意圖／pixabay）

這位前女友態度囂張，堅持自己去買伴娘禮服，還放話：「反正老闆會買單～」趙心姸雖然傻眼，但也吞忍下來，一直到婚禮結束後，她看到新聞爆料才知道那位愛刁難人的伴娘竟然是前夫的前女友，前夫事後還傳訊息安慰她別在意：「誰沒有前男友前女友。」讓她的婚禮蒙上陰影。

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