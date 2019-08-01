目睹母親傳統市場遇扒手　李明璁重返現場行銷台灣

記者許逸群／台北報導

公視《我在市場待了一整天》別於以往美食行腳節目，邀請在出版及教育界頗具盛名的李明璁老師主持。節目日前於和平青鳥書店舉辦首集特映會，現場觀眾大爆滿，不少人看完深深被市場之美所感動，直呼「不能只有台灣人看到」！

▲《我在市場待了一整天》日前舉辦特映會。（圖／公視提供）

李明璁透露，母親人生第一次遇到扒手，就是在市場。被偷走的是裝有父親一整個月薪資的薪水袋，「對方看起來也像是一位媽媽，藉故請母親協助調整她揹小孩的背巾時下手，其實當下我有目睹一切過程，但因為當時年紀太小所以不知道該做何反應。」

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▲李明璁希望藉由傳統市場來行銷台灣。（圖／公視提供）

這件事令李明璁感到好奇，這位扒手媽媽究竟是因為什麼樣的狀況，才會去做這種事，「市場裡面就是有無數個這樣的買菜人與賣菜人的故事。」節目將於8月1日起首播。

▲▼李明璁深入台灣各地的傳統市場。（圖／公視提供）

李明璁擁有英國劍橋大學國王學院社會人類學博士學位，曾出版多本著作，也曾擔任臺北文學季、金鐘獎等大型活動策展人及評審。李明璁表示，原本製作單位只是邀請他擔任節目顧問，沒想到與製作人討論後，製作人立刻大膽地邀請他擔任主持。

傳統市場往往凌晨三、四點就開始準備，團隊必須更早就進場、比攤商晚退，就為了完整記錄市場樣貌。特映會上，觀眾看完紛紛表示感動，因即使生長在這塊土地，也從來都沒有這樣認識台灣的市場，李明璁也表示「這是台灣最好的文化輸出機會」。