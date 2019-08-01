梧桐妹護爸硬起來「關微博槓酸民」！　賈靜雯心疼發聲：給她上了一課

記者李玟儀／綜合報導

梧桐妹在7月中曾興高采烈宣布開通微博帳號，結果5天後就宣布不再使用，疑似是因為有酸民攻擊爸爸孫志浩，傷害了她最在意的家人，因此毅然決然決定停用，對此，一向疼愛女兒的媽媽賈靜雯露出嚴厲神情，坦言早就提醒過梧桐妹，「這樣也好，給她上了一課。」

▲梧桐妹「開學罵髒話」IG被灌爆（圖／翻攝自Instagram／angel6192005）

梧桐妹前段時間開通微博帳號，卻又無預警表示不再更新，並稱「很多人都對了...，微博真的是一個非常險惡的地方。」同時提到請網友別針對爸爸及Novia阿姨，「不認識他們就不要說他們有多壞，他們什麼都沒有做。」字裡行間隱約透露出關微博與父親輩攻擊有關。

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近日賈靜雯接受雜誌《Bella儂儂》專訪時提到，身處影視圈中有很多細節要注意，很多對於大眾來說是很平常的事情，但如果是明星做出來就會被認為在「炫」，因此她坦言會猶豫要不要發一些日常生活的照片，「這世界的負面能量太多了。」

▲梧桐妹IG限時動態發文。（圖／翻攝自梧桐妹IG）

而針對梧桐妹關閉帳號一事，賈靜雯不諱言希望藉機給女兒上一課，「我們都跟他說過，那個環境很複雜，但她就不聽，這樣也好，給她上了一課。」這時候的她從平時疼愛女兒的母親，變成有點擔心女兒受傷，卻又希望對方成長的媽媽。