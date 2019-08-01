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Grace女大十八變「暴風抽高+成熟側顏」！　肉肉臉全消網認不出

記者謝艾婷／綜合報導

藝人曹格和吳速玲結婚11年，育有10歲Joe和8歲Grace（包子妹）一對兒女，曾經帶著兒女參與陸綜《爸爸去哪兒2》，因Grace呆萌樣大受網友歡迎，儘管節目結束已久，他和妻子也常常透過社群網站分享兒女的照片，讓粉絲一解思念之苦，近日曬出與孩子出遊的照片，讓粉絲驚呼「姊姊長大了」。

▲曹格。（圖／翻攝自曹格微博）

▲曹格女兒Grace暴風抽高。（圖／翻攝自曹格微博）

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曹格近日帶著Grace逛動物園，畫面中，8歲的Grace輕撫著蜥蜴，看起來沒有一絲畏懼的樣子，看著這樣的曹格，忍不住寫下，「孩子應該體驗動物真正的美麗和魅力，而不是只透過網路。」沒想到，在曝光的照片中，女兒的長腿以及消瘦的臉頰卻意外成為網友關注的焦點。

▲曹格。（圖／翻攝自曹格微博）

▲Grace就算摸著動物也不害怕。（圖／翻攝自曹格IG）

事實上，Grace在小時候因平直瀏海加上圓滾滾的臉蛋，有「包子姊姊」之稱，如今暴風成長，臉頰也漸漸消瘦，抽高之後的長腿完美遺傳媽媽的好基因，讓粉絲直喊「Grace 大了好多，越來越少女了」、「是小美人了呢」、「小時候可愛包子臉不見了」，也有粉絲驚訝「如果走在路上真的認不出來」、「女大十八變啊」。

▲曹格。（圖／翻攝自曹格微博）

▲Grace小時候肉嘟嘟的臉頰。（圖／翻攝自曹格IG）

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曹格, 吳速玲, Joe, Grace, 包子妹, 爸爸去哪兒2

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