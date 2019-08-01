蘿莉變大媽藏內幕…喬碧蘿殿下「超慘下場曝光」！　直播平台祭重罰

記者劉宜庭／綜合報導

大陸直播主「喬碧蘿殿下」過去在影片中從不露臉，以甜美聲音、豐滿身材為賣點，沒想到日前和mix晴子聯合開PK直播時，卻意外曝光58歲大媽真面目，掀起一陣軒然大波。對此，直播平台1日凌晨發出聲明，針對此事祭出重罰了！

▲喬碧蘿殿下（右）和mix晴子（左）開聯合直播意外曝光真面目。（圖／翻攝自bilibili）

針對喬碧蘿殿下「蘿莉變大媽」事件，鬥魚直播平台1日透過微博發出聲明，針對事件中主播發表不當言論、挑戰公眾底線，造成不良社會影響一事做出懲處，「即日起永久封停主播＂喬碧蘿殿下＂直播間，下架所有相關視頻，並關閉主播個人魚吧。」

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至於整件事情的始末及內幕，聲明中也提到，經過調查核實後確認，該事件為喬碧蘿殿下「自主策劃、刻意炒作」。下場曝光後，隨即又在陸網掀起熱烈討論，並於當天一早登上微博熱搜榜首，吸引超過350萬人關注。

▲鬥魚直播平台宣布永久關閉「喬碧蘿殿下」直播間。（圖／翻攝自微博／鬥魚直播平台）



▲直播平台對「喬碧蘿殿下」祭出嚴懲一事，登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

事實上，喬碧蘿殿下在事件過後飽受批評，死忠粉絲也都紛紛刪帳號或不再觀看她的直播，不少網友也痛批她上傳的照片和真人相差十萬八千里，直疑有惡意欺騙之意。面對連日以來的批評，她日前出面解釋，其實一切都是策劃過的，只希望自己可以帶給大家快樂，還一度在直播中痛哭：「長成怎麼樣重要嗎？我們沒有任何違法亂紀，沒有任何侵權行為。」

▲喬碧蘿殿下平常都遮臉直播，一個禮拜可賺進台幣數十萬元。（圖／翻攝自微博）



同時，喬碧蘿殿下也坦承，以遮臉方式的直播，全都是自己想的，原本是希望能帶給大家一個嶄新的「反差萌」主播形象，沒想到會變成這樣：「本來想的就是58歲和蘿莉音（娃娃音）是個反差嘛，你們喜歡的是那種樣子，這個人設就是很二次元。」

面對外界批評與謾罵，喬碧蘿殿下近來也透過微博吐露心聲，「如果，你58歲的奶奶，因為工作，受到這些，你會怎麼樣？」她也坦言，自己正在受到網路暴力，「我不知道為什麼，社會對一個年紀58歲的老年人要充滿惡意。所有的視頻只為博大家一笑，但是為什麼你笑過之後，你開心了，還要罵一句。」